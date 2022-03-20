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    Луи Мафута - статистика

    #34 | Нападающий
    Имя Луи
    Фамилия Мафута
    Команда Метц
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 июля 1994 (28 лет)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 900
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Метц 14 2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2022 71' -90' ПСЖ (Париж) 5:0 Метц (Метц)
    14.05.2022 90' -90' Метц (Метц) 1:0 Анжер (Анжер)
    08.05.2022 Был в запасе Метц (Метц) 3:2 Лион (Лион)
    01.05.2022 69' -90' Монпелье (Монпелье) 2:2 Метц (Метц)
    70'
    24.04.2022 Был в запасе Метц (Метц) 0:1 Брест (Брест)
    20.04.2022 86' -90' Лорьян (Лорьян) 1:0 Метц (Метц)
    17.04.2022 70' -90' Метц (Метц) 1:1 Клермон (Клермон-Ферранд)
    10.04.2022 56' -90' Бордо (Бордо) 3:1 Метц (Метц)
    03.04.2022 60' -90' Метц (Метц) 1:2 Монако (Монако)
    20.03.2022 61' -90' Ренн (Ренн) 6:1 Метц (Метц)
    87'
    13.03.2022 1' -46' Метц (Метц) 0:0 Ланс (Ланс)
    06.03.2022 1' -64' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 1:0 Метц (Метц)
    27.02.2022 1' -63' Метц (Метц) 0:0 Нант (Нант)
    18.02.2022 1' -79' Лилль (Лилль) 0:0 Метц (Метц)
    13.02.2022 1' -65' Метц (Метц) 1:2 Марсель (Марсель)
    06.02.2022 77' -90' Труа (Труа) 0:0 Метц (Метц)
    23.01.2022 59' -90' Метц (Метц) 0:2 Ницца (Ницца)
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