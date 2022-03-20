Луи Мафута - статистика
#34 | Нападающий
|Имя
|Луи
|Фамилия
|Мафута
|Команда
|Метц
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 июля 1994 (28 лет)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 900
тыс
|Имя
|Луи
|Фамилия
|Мафута
|Команда
|Метц
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 июля 1994 (28 лет)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Метц
|14
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2022
|71' -90'
|ПСЖ (Париж)
|5:0
|Метц (Метц)
|14.05.2022
|90' -90'
|Метц (Метц)
|1:0
|Анжер (Анжер)
|08.05.2022
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|3:2
|Лион (Лион)
|01.05.2022
|69' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|2:2
|Метц (Метц)
|70'
|24.04.2022
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|0:1
|Брест (Брест)
|20.04.2022
|86' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|1:0
|Метц (Метц)
|17.04.2022
|70' -90'
|Метц (Метц)
|1:1
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|10.04.2022
|56' -90'
|Бордо (Бордо)
|3:1
|Метц (Метц)
|03.04.2022
|60' -90'
|Метц (Метц)
|1:2
|Монако (Монако)
|20.03.2022
|61' -90'
|Ренн (Ренн)
|6:1
|Метц (Метц)
|87'
|13.03.2022
|1' -46'
|Метц (Метц)
|0:0
|Ланс (Ланс)
|06.03.2022
|1' -64'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|1:0
|Метц (Метц)
|27.02.2022
|1' -63'
|Метц (Метц)
|0:0
|Нант (Нант)
|18.02.2022
|1' -79'
|Лилль (Лилль)
|0:0
|Метц (Метц)
|13.02.2022
|1' -65'
|Метц (Метц)
|1:2
|Марсель (Марсель)
|06.02.2022
|77' -90'
|Труа (Труа)
|0:0
|Метц (Метц)
|23.01.2022
|59' -90'
|Метц (Метц)
|0:2
|Ницца (Ницца)