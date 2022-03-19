Науэль Теналья - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Науэль
|Фамилия
|Теналья
|Команда
|Алавес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Науэль
|Фамилия
|Теналья
|Команда
|Алавес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Алавес
|13
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.05.2022
|1' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|0:1
|Кадис (Кадис)
|15.05.2022
|81' -90'
|Леванте (Валенсия)
|3:1
|Алавес (Витория-Гастейс)
|11.05.2022
|1' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|2:1
|Эспаньол (Барселона)
|07.05.2022
|1' -46'
|Сельта (Виго)
|4:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|30.04.2022
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|2:1
|Вильярреал (Вильярреал)
|19.04.2022
|Был в запасе
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|2:1
|Алавес (Витория-Гастейс)
|16.04.2022
|1' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:0
|Райо Вальекано (Мадрид)
|10.04.2022
|1' -81'
|Осасуна (Памплона)
|1:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|02.04.2022
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|4:1
|Алавес (Витория-Гастейс)
|19.03.2022
|1' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|2:3
|Гранада (Гранада)
|41'
|13.03.2022
|1' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|04.03.2022
|1' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|0:0
|Севилья (Севилья)
|26.02.2022
|1' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|2:2
|Алавес (Витория-Гастейс)
|19.02.2022
|1' -90'
|Реал (Мадрид)
|3:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|13.02.2022
|1' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|2:1
|Валенсия (Валенсия)
|37'