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    Науэль Теналья - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Науэль
    Фамилия Теналья
    Команда Алавес
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 февраля 1996 (27 лет)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Алавес 13 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.05.2022 1' -90' Алавес (Витория-Гастейс) 0:1 Кадис (Кадис)
    15.05.2022 81' -90' Леванте (Валенсия) 3:1 Алавес (Витория-Гастейс)
    11.05.2022 1' -90' Алавес (Витория-Гастейс) 2:1 Эспаньол (Барселона)
    07.05.2022 1' -46' Сельта (Виго) 4:0 Алавес (Витория-Гастейс)
    30.04.2022 Был в запасе Алавес (Витория-Гастейс) 2:1 Вильярреал (Вильярреал)
    19.04.2022 Был в запасе Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 2:1 Алавес (Витория-Гастейс)
    16.04.2022 1' -90' Алавес (Витория-Гастейс) 1:0 Райо Вальекано (Мадрид)
    10.04.2022 1' -81' Осасуна (Памплона) 1:0 Алавес (Витория-Гастейс)
    02.04.2022 1' -90' Атлетико (Мадрид) 4:1 Алавес (Витория-Гастейс)
    19.03.2022 1' -90' Алавес (Витория-Гастейс) 2:3 Гранада (Гранада)
    41'
    13.03.2022 1' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:0 Алавес (Витория-Гастейс)
    04.03.2022 1' -90' Алавес (Витория-Гастейс) 0:0 Севилья (Севилья)
    26.02.2022 1' -90' Хетафе (Хетафе) 2:2 Алавес (Витория-Гастейс)
    19.02.2022 1' -90' Реал (Мадрид) 3:0 Алавес (Витория-Гастейс)
    13.02.2022 1' -90' Алавес (Витория-Гастейс) 2:1 Валенсия (Валенсия)
    37'
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