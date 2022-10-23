Сергей Шустиков - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Шустиков
|Команда
|Акжайык
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 марта 1989 (34 года)
|Рост
|186
|Вес
|81
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Шустиков
|Команда
|Акжайык
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 марта 1989 (34 года)
|Рост
|186
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Акжайык
|1
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.10.2022
|90' -90'
|Акжайык (Уральск)
|2:2
|Кызыл-Жар (Петропавловск)