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    Сергей Шустиков - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Сергей
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Шустиков
    Команда Акжайык
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 марта 1989 (34 года)
    Рост 186
    Вес 81
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Акжайык 1 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.10.2022 90' -90' Акжайык (Уральск) 2:2 Кызыл-Жар (Петропавловск)
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