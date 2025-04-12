Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Alessio Rizza
Статистика
Alessio Rizza - статистика
Завершил карьеру
#28 | Защитник
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2024/2025
Италия. Серия В 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Циттаделла
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 33 тур
Сампдория
1 : 0
12.04.2025
Циттаделла
Был в запасе
Италия. Серия В, 32 тур
Циттаделла
0 : 0
05.04.2025
Каррарезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 30 тур
Циттаделла
1 : 2
15.03.2025
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия В, 29 тур
Циттаделла
1 : 5
09.03.2025
Зюйдтироль
85' - 90'
Италия. Серия В, 28 тур
Юве Стабиа
0 : 1
01.03.2025
Циттаделла
1' - 77'
76'
Италия. Серия В, 27 тур
Циттаделла
0 : 2
22.02.2025
Модена
1' - 63'
Италия. Серия В, 26 тур
Катанцаро
1 : 0
14.02.2025
Циттаделла
Был в запасе
Италия. Серия В, 25 тур
Пиза
0 : 1
08.02.2025
Циттаделла
Был в запасе
Италия. Серия В, 24 тур
Циттаделла
0 : 2
01.02.2025
Специя
Был в запасе
Италия. Серия В, 23 тур
Козенца
0 : 1
25.01.2025
Циттаделла
Был в запасе
Италия. Серия В, 22 тур
Циттаделла
1 : 2
18.01.2025
Мантова
Был в запасе
Италия. Серия В, 21 тур
Чезена
0 : 0
12.01.2025
Циттаделла
Был в запасе
Италия. Серия В, 20 тур
Циттаделла
2 : 1
29.12.2024
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия В, 19 тур
Зюйдтироль
1 : 2
26.12.2024
Циттаделла
87' - 90'
Италия. Серия В, 18 тур
Циттаделла
3 : 1
21.12.2024
Реджана 1919
Был в запасе
Италия. Серия В, 17 тур
Циттаделла
0 : 0
15.12.2024
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 16 тур
Специя
5 : 0
08.12.2024
Циттаделла
Был в запасе
Италия. Серия В, 14 тур
Бари
3 : 2
24.11.2024
Циттаделла
Был в запасе
Италия. Серия В, 13 тур
Циттаделла
0 : 2
10.11.2024
Чезена
86' - 90'
Италия. Серия В, 12 тур
Палермо
0 : 1
03.11.2024
Циттаделла
Был в запасе
Италия. Серия В, 11 тур
Циттаделла
0 : 0
30.10.2024
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия В, 9 тур
Циттаделла
0 : 0
19.10.2024
Козенца
Был в запасе
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
6 : 1
05.10.2024
Циттаделла
Был в запасе
Италия. Серия В, 7 тур
Циттаделла
1 : 2
27.09.2024
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия В, 6 тур
Мантова
1 : 0
22.09.2024
Циттаделла
Был в запасе
Италия. Серия В, 5 тур
Циттаделла
0 : 0
14.09.2024
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 3 тур
Циттаделла
1 : 1
27.08.2024
Пиза
Был в запасе
Италия. Серия В, 2 тур
Брешиа
0 : 1
24.08.2024
Циттаделла
Был в запасе
Италия. Серия В, 1 тур
Салернитана
2 : 1
17.08.2024
Циттаделла
Был в запасе
Главные новости
Конец эпохи Роналду, серьезные проблемы «Зенита», Гусев может вернуться в РПЛ и другие новости
01:03
Сестра Роналду репостнула запись, что теперь сборная Португалия вернется к посредственности
00:30
1
Видео
Роналду больше не сыграет за Португалию
00:10
4
Тренер Португалии прокомментировал конфликт с Роналду
Вчера, 23:32
Мостовой негативно высказался о работе Слуцкого на матче Россия – Иран
Вчера, 22:39
5
Заявление сборной Португалии о бунте Роналду
Вчера, 22:32
2
Головину дали совет насчет трансфера в «Спартак»
Вчера, 22:15
5
Заявление Роналду об отъезде из сборной Португалии
Вчера, 21:54
1
«Краснодар» запросил существенную реформу в Кубке России
Вчера, 21:35
8
Слова тренера Португалии, после которых Роналду обиделся и покинул сборную
Вчера, 21:15
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+