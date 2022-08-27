Федерико Бикоро - статистика
#4 | Полузащитник
|Имя
|Федерико
|Фамилия
|Бикоро
|Команда
|Эркулес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дуала
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 марта 1996 (26 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Федерико
|Фамилия
|Бикоро
|Команда
|Эркулес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дуала
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 марта 1996 (26 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сандефьорд
|9
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|83' -90'
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|2:2
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|06.11.2022
|88' -90'
|Мольде (Мольде)
|2:1
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|90'
|30.10.2022
|Был в запасе
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|1:2
|ХамКам (Хамар)
|23.10.2022
|69' -90'
|Олесунн (Олесунн)
|1:0
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|1:2
|Йерв (Гримстад)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|1:1
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|18.09.2022
|86' -90'
|Волеренга (Осло)
|4:0
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|10.09.2022
|87' -90'
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|1:3
|Одд (Шиен)
|04.09.2022
|1' -90'
|Кристиансунн (Кристиансунн)
|3:1
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|27.08.2022
|87' -90'
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|2:2
|Стремсгодсет (Драммен)
|21.08.2022
|77' -90'
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|3:0
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|12.08.2022
|80' -90'
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|2:5
|Русенборг (Тронхейм)