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    Томмазо Бертини - статистика

    #47 | Вратарь
    Имя Томмазо
    Фамилия Бертини
    Команда Аталанта
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 13 января 2004 (19 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.02.2023 Был в запасе Лацио 0:2 Аталанта Италия. Серия А, 22 тур
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