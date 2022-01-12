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    Идрисса Тиам - статистика

    #26 | Нападающий
    Имя Идрисса
    Фамилия Тиам
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 сентября 2000 (22 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мавритания 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.01.2022 1' -81' Мали 2:0 Мавритания
    78'
    16.01.2022 1' -68' Тунис 4:0 Мавритания
    12.01.2022 65' -90' Мавритания 0:1 Гамбия
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