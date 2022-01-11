Сори Мане - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Сори
|Фамилия
|Мане
|Команда
|Морейренcе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Биссау
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 апреля 1996 (26 лет)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Сори
|Фамилия
|Мане
|Команда
|Морейренcе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Биссау
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 апреля 1996 (26 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гвинея-Бисау
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.01.2022
|1' -90'
|Гвинея-Бисау
|0:2
|Нигерия
|15.01.2022
|1' -90'
|Гвинея-Бисау
|0:1
|Египет
|11.01.2022
|1' -90'
|Судан
|0:0
|Гвинея-Бисау