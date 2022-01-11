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    Кваме Кьюи - статистика

    #77 | Полузащитник
    Имя Кваме
    Фамилия Кьюи
    Команда Викингур
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 сентября 1996 (26 лет)
    Рост 185
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сьерра-Леоне 3 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.01.2022 1' -90' Сьерра-Леоне 0:1 Экваториальная Гвинея
    77' 90'
    16.01.2022 1' -90' Кот-д'Ивуар 2:2 Сьерра-Леоне
    11.01.2022 1' -90' Алжир 0:0 Сьерра-Леоне
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