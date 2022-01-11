Кваме Кьюи - статистика
#77 | Полузащитник
|Имя
|Кваме
|Фамилия
|Кьюи
|Команда
|Викингур
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 сентября 1996 (26 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Кваме
|Фамилия
|Кьюи
|Команда
|Викингур
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 сентября 1996 (26 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сьерра-Леоне
|3
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.01.2022
|1' -90'
|Сьерра-Леоне
|0:1
|Экваториальная Гвинея
|77' 90'
|16.01.2022
|1' -90'
|Кот-д'Ивуар
|2:2
|Сьерра-Леоне
|11.01.2022
|1' -90'
|Алжир
|0:0
|Сьерра-Леоне