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Аарон Бупендза
Статистика
Аарон Бупендза - статистика
Завершил карьеру
7 августа 1996 - 16 апреля 2025 (28)
#9 | Нападающий
180 см
Габон
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Статистика по турнирам
Китай. Суперлига 2025
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024
Румыния. Лига I 2024/2025
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
Кубок африканских наций 2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Цинциннати
14
2
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 36 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 1
21.07.2024
Цинциннати
60' - 90'
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
0 : 1
18.07.2024
Чикаго Файр
87' - 90'
США. МЛС, 33 тур
Цинциннати
1 : 2
14.07.2024
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 31 тур
Цинциннати
6 : 1
07.07.2024
Интер Майами
Был в запасе
США. МЛС, 30 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 3
04.07.2024
Цинциннати
Был в запасе
США. МЛС, 29 тур
Даллас
0 : 1
30.06.2024
Цинциннати
88' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Цинциннати
1 : 2
23.06.2024
Нью-Инглэнд Революшн
88' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Цинциннати
4 : 3
20.06.2024
Филадельфия Юнион
Был в запасе
США. МЛС, 13 тур
Цинциннати
2 : 1
28.04.2024
Колорадо
90' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Атланта Юнайтед
1 : 2
21.04.2024
Цинциннати
76' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Монреаль
2 : 1
14.04.2024
Цинциннати
1' - 72'
США. МЛС, 9 тур
Цинциннати
1 : 2
07.04.2024
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 74'
США. МЛС, 8 тур
Шарлотт
1 : 1
31.03.2024
Цинциннати
1' - 90'
90'
88'
США. МЛС, 7 тур
Цинциннати
1 : 0
24.03.2024
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
17.03.2024
Цинциннати
66' - 90'
90'
США. МЛС, 5 тур
Цинциннати
0 : 0
10.03.2024
Ди Си Юнайтед
57' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Чикаго Файр
1 : 2
03.03.2024
Цинциннати
1' - 80'
39'
США. МЛС, 2 тур
Цинциннати
0 : 0
25.02.2024
Торонто
58' - 90'
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