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    Аарон Бупендза - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Аарон
    Фамилия Бупендза
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 августа 1996 (26 лет)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Габон 4 1 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.01.2022 1' -121' Буркина-Фасо 1:1
    (7:6)п    		 Габон
    18'
    18.01.2022 1' -90' Габон 2:2 Марокко
    45'
    14.01.2022 1' -90' Габон 1:1 Гана
    10.01.2022 1' -79' Коморские Острова 0:1 Габон
    16'
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