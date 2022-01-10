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    Жан-Ноэль Амономе - статистика

    #38 | Вратарь
    Имя Жан-Ноэль
    Фамилия Амономе
    Состав Без клуба
    Родной город Либревиль
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 24 декабря 1997 (25 лет)
    Рост 186
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Габон 4 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.01.2022 1' -121' Буркина-Фасо 1:1
    (7:6)п    		 Габон
    18.01.2022 1' -90' Габон 2:2 Марокко
    21'
    14.01.2022 1' -90' Габон 1:1 Гана
    10.01.2022 1' -90' Коморские Острова 0:1 Габон
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