Файз Маттоир - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Файз
|Фамилия
|Маттоир
|Команда
|Шоле
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 июля 2000 (22 года)
|Рост
|169
|Имя
|Файз
|Фамилия
|Маттоир
|Команда
|Шоле
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 июля 2000 (22 года)
|Рост
|169
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коморские Острова
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.01.2022
|Был в запасе
|Камерун
|2:1
|Коморские Острова
|87'
|18.01.2022
|60' -90'
|Гана
|2:3
|Коморские Острова
|10.01.2022
|Был в запасе
|Коморские Острова
|0:1
|Габон