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    Файз Маттоир - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Файз
    Фамилия Маттоир
    Команда Шоле
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 июля 2000 (22 года)
    Рост 169
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Коморские Острова 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.01.2022 Был в запасе Камерун 2:1 Коморские Острова
    87'
    18.01.2022 60' -90' Гана 2:3 Коморские Острова
    10.01.2022 Был в запасе Коморские Острова 0:1 Габон
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