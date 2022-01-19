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    Каллум Джонс - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Каллум
    Фамилия Джонс
    Команда Моркамб
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 апреля 2001 (21 год)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Халл Сити 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.01.2022 90' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 2:0 Суонси (Суонси)
    22.01.2022 Был в запасе Борнмут (Борнмут) 0:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    19.01.2022 90' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 2:0 Блэкберн (Блэкберн)
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