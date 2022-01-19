Каллум Джонс - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Каллум
|Фамилия
|Джонс
|Команда
|Моркамб
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 апреля 2001 (21 год)
|Имя
|Каллум
|Фамилия
|Джонс
|Команда
|Моркамб
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 апреля 2001 (21 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Халл Сити
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.01.2022
|90' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:0
|Суонси (Суонси)
|22.01.2022
|Был в запасе
|Борнмут (Борнмут)
|0:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|19.01.2022
|90' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:0
|Блэкберн (Блэкберн)