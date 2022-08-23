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    Шейн МакЛафлин - статистика

    #19 | Полузащитник
    Имя Шейн
    Фамилия МакЛафлин
    Команда Моркамб
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 марта 1997 (26 лет)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Моркамб 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2022 1' -90' Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс) 2:0 Моркамб (Моркамб)
    23.08.2022 81' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 0:1 Моркамб (Моркамб)
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