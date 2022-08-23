Шейн МакЛафлин - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Шейн
|Фамилия
|МакЛафлин
|Команда
|Моркамб
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 марта 1997 (26 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Шейн
|Фамилия
|МакЛафлин
|Команда
|Моркамб
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 марта 1997 (26 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Моркамб
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2022
|1' -90'
|Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
|2:0
|Моркамб (Моркамб)
|23.08.2022
|81' -90'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|0:1
|Моркамб (Моркамб)