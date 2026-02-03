Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 150 тыс

Грег Ли - статистика

Оксфорд
30 сентября 1994 (32), Манчестер
#22 | Защитник
181 см
Ямайка
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Оксфорд
16
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Шеффилд Юнайтед
3 : 1
03.02.2026
Оксфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Оксфорд
0 : 2
31.01.2026
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Лестер
1 : 2
24.01.2026
Оксфорд
67' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Оксфорд
0 : 0
20.01.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Оксфорд
0 : 0
17.01.2026
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
01.01.2026
Оксфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Оксфорд
0 : 1
29.12.2025
Суонси
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Оксфорд
2 : 1
26.12.2025
Саутгемптон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Чарльтон
1 : 0
20.12.2025
Оксфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Оксфорд
1 : 2
13.12.2025
Престон
1' - 89'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Блэкберн
1 : 1
09.12.2025
Оксфорд
1' - 67'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Суонси
2 : 0
06.12.2025
Оксфорд
80' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Оксфорд
2 : 1
28.11.2025
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
25.11.2025
Оксфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Оксфорд
1 : 1
22.11.2025
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
2 : 1
08.11.2025
Оксфорд
1' - 90'
56'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Оксфорд
0 : 3
04.11.2025
Сток Сити
1' - 81'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Оксфорд
2 : 2
01.11.2025
Миллуолл
62' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 2
25.10.2025
Оксфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
1 : 0
22.10.2025
Оксфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Оксфорд
1 : 0
18.10.2025
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Уотфорд
2 : 1
04.10.2025
Оксфорд
1' - 73'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 0
01.10.2025
Оксфорд
90' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Оксфорд
0 : 1
27.09.2025
Шеффилд Юнайтед
88' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Бристоль Сити
1 : 3
21.09.2025
Оксфорд
84' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Оксфорд
2 : 2
30.08.2025
Ковентри
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Бирмингем Сити
1 : 0
23.08.2025
Оксфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Халл Сити
3 : 2
17.08.2025
Оксфорд
1' - 85'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Оксфорд
0 : 1
09.08.2025
Портсмут
1' - 69'
Главные новости
Конец эпохи Роналду, серьезные проблемы «Зенита», Гусев может вернуться в РПЛ и другие новости
01:03
Сестра Роналду репостнула запись, что теперь сборная Португалия вернется к посредственности
00:30
ВидеоРоналду больше не сыграет за Португалию
00:10
4
Тренер Португалии прокомментировал конфликт с Роналду
Вчера, 23:32
Мостовой негативно высказался о работе Слуцкого на матче Россия – Иран
Вчера, 22:39
5
Заявление сборной Португалии о бунте Роналду
Вчера, 22:32
1
Головину дали совет насчет трансфера в «Спартак»
Вчера, 22:15
5
Заявление Роналду об отъезде из сборной Португалии
Вчера, 21:54
1
«Краснодар» запросил существенную реформу в Кубке России
Вчера, 21:35
6
Слова тренера Португалии, после которых Роналду обиделся и покинул сборную
Вчера, 21:15
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+