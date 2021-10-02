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    Матия Ром - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Матия
    Фамилия Ром
    Команда Колос
    Состав Основной
    Родной город Любляна
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 ноября 1998 (24 года)
    Рост 184
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Колос 11 0 0 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.12.2021 1' -90' Колос (Ковалевка) 2:1 Минай (Минай)
    04.12.2021 Был в запасе Металлист 1925 (Харьков) 0:1 Колос (Ковалевка)
    28.11.2021 1' -90' Колос (Ковалевка) 1:0 Верес (Ривне)
    24.11.2021 87' -90' Минай (Минай) 1:1 Колос (Ковалевка)
    21.11.2021 Был в запасе Десна (Чернигов) 0:1 Колос (Ковалевка)
    07.11.2021 83' -90' Колос (Ковалевка) 1:3 Шахтер (Донецк)
    31.10.2021 1' -90' Колос (Ковалевка) 0:1 Львов (Львов)
    24.10.2021 1' -90' Заря (Луганск) 1:0 Колос (Ковалевка)
    16.10.2021 1' -90' Днепр-1 (Днепр) 2:0 Колос (Ковалевка)
    02.10.2021 Был в запасе Колос (Ковалевка) 2:1 Черноморец (Одесса)
    24.09.2021 Был в запасе Колос (Ковалевка) 0:1 Ворскла (Полтава)
    18.09.2021 90' -90' Ингулец (Петрово) 0:2 Колос (Ковалевка)
    12.09.2021 1' -90' Колос (Ковалевка) 1:3 Мариуполь (Мариуполь)
    83'
    28.08.2021 Был в запасе Динамо (Киев) 7:0 Колос (Ковалевка)
    15.08.2021 1' -59' Колос (Ковалевка) 1:1 Рух (Львов)
    55' 59'
    30.07.2021 1' -89' Колос (Ковалевка) 1:0 Металлист 1925 (Харьков)
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