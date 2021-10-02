Матия Ром - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Матия
|Фамилия
|Ром
|Команда
|Колос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Любляна
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 ноября 1998 (24 года)
|Рост
|184
|Имя
|Матия
|Фамилия
|Ром
|Команда
|Колос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Любляна
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 ноября 1998 (24 года)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Колос
|11
|0
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.12.2021
|1' -90'
|Колос (Ковалевка)
|2:1
|Минай (Минай)
|04.12.2021
|Был в запасе
|Металлист 1925 (Харьков)
|0:1
|Колос (Ковалевка)
|28.11.2021
|1' -90'
|Колос (Ковалевка)
|1:0
|Верес (Ривне)
|24.11.2021
|87' -90'
|Минай (Минай)
|1:1
|Колос (Ковалевка)
|21.11.2021
|Был в запасе
|Десна (Чернигов)
|0:1
|Колос (Ковалевка)
|07.11.2021
|83' -90'
|Колос (Ковалевка)
|1:3
|Шахтер (Донецк)
|31.10.2021
|1' -90'
|Колос (Ковалевка)
|0:1
|Львов (Львов)
|24.10.2021
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|1:0
|Колос (Ковалевка)
|16.10.2021
|1' -90'
|Днепр-1 (Днепр)
|2:0
|Колос (Ковалевка)
|02.10.2021
|Был в запасе
|Колос (Ковалевка)
|2:1
|Черноморец (Одесса)
|24.09.2021
|Был в запасе
|Колос (Ковалевка)
|0:1
|Ворскла (Полтава)
|18.09.2021
|90' -90'
|Ингулец (Петрово)
|0:2
|Колос (Ковалевка)
|12.09.2021
|1' -90'
|Колос (Ковалевка)
|1:3
|Мариуполь (Мариуполь)
|83'
|28.08.2021
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|7:0
|Колос (Ковалевка)
|15.08.2021
|1' -59'
|Колос (Ковалевка)
|1:1
|Рух (Львов)
|55' 59'
|30.07.2021
|1' -89'
|Колос (Ковалевка)
|1:0
|Металлист 1925 (Харьков)