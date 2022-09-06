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    Олег Очеретко - статистика

    #27 | Полузащитник
    Имя Олег
    Фамилия Очеретко
    Команда Шахтер
    Состав Основной
    Родной город Макеевка
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 марта 2003 (19 лет)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 72' - 90' Металлист 1925 0:7 Шахтер Украина. Премьер-лига, 16 тур
    23.02.2023 Был в запасе Ренн 2:2
    (4:5)п         		Шахтер Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шахтер 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.11.2022 Был в запасе Шахтер (Донецк) 0:4 РБ Лейпциг (Лейпциг)
    11.10.2022 Был в запасе Шахтер (Донецк) 1:1 Реал (Мадрид)
    05.10.2022 Был в запасе Реал (Мадрид) 2:1 Шахтер (Донецк)
    14.09.2022 77' -90' Шахтер (Донецк) 1:1 Селтик (Глазго)
    06.09.2022 Был в запасе РБ Лейпциг (Лейпциг) 1:4 Шахтер (Донецк)
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