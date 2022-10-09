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    Ярослав Карабин - статистика

    #22 | Полузащитник
    Имя Ярослав
    Фамилия Карабин
    Команда Рух
    Состав Молодежный
    Родной город Львов
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 ноября 2002 (20 лет)
    Рост 182
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 66' - 90' Металлист 1:2 Рух Украина. Премьер-лига, 16 тур
    77'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рух 10 3 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 66' -90' Металлист (Харьков) 1:2 Рух (Львов)
    77'
    07.12.2022 1' -90' Рух (Львов) 2:2 Черноморец (Одесса)
    84'
    28.11.2022 74' -90' Александрия (Александрия) 1:1 Рух (Львов)
    88'
    14.11.2022 1' -70' Рух (Львов) 1:1 Минай (Минай)
    10.11.2022 87' -90' Львов (Львов) 2:1 Рух (Львов)
    06.11.2022 85' -90' Рух (Львов) 2:1 Кривбасс (Кривой Рог)
    23.10.2022 85' -90' Рух (Львов) 1:1 Металлист 1925 (Харьков)
    19.10.2022 Был в запасе Ворскла (Полтава) 0:1 Рух (Львов)
    16.10.2022 90' -90' Рух (Львов) 2:3 Днепр-1 (Днепр)
    09.10.2022 Был в запасе Динамо (Киев) 3:0 Рух (Львов)
    30.09.2022 83' -90' Верес (Ривне) 2:2 Рух (Львов)
    09.09.2022 1' -59' Рух (Львов) 3:1 Заря (Луганск)
    02.09.2022 Был в запасе Рух (Львов) 0:1 Шахтер (Донецк)
    28.08.2022 Был в запасе Колос (Ковалевка) 2:0 Рух (Львов)
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