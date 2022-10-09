Ярослав Карабин - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Ярослав
|Фамилия
|Карабин
|Команда
|Рух
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Львов
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 ноября 2002 (20 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Ярослав
|Фамилия
|Карабин
|Команда
|Рух
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Львов
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 ноября 2002 (20 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рух
|10
|3
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|66' -90'
|Металлист (Харьков)
|1:2
|Рух (Львов)
|77'
|07.12.2022
|1' -90'
|Рух (Львов)
|2:2
|Черноморец (Одесса)
|84'
|28.11.2022
|74' -90'
|Александрия (Александрия)
|1:1
|Рух (Львов)
|88'
|14.11.2022
|1' -70'
|Рух (Львов)
|1:1
|Минай (Минай)
|10.11.2022
|87' -90'
|Львов (Львов)
|2:1
|Рух (Львов)
|06.11.2022
|85' -90'
|Рух (Львов)
|2:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|23.10.2022
|85' -90'
|Рух (Львов)
|1:1
|Металлист 1925 (Харьков)
|19.10.2022
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|0:1
|Рух (Львов)
|16.10.2022
|90' -90'
|Рух (Львов)
|2:3
|Днепр-1 (Днепр)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|3:0
|Рух (Львов)
|30.09.2022
|83' -90'
|Верес (Ривне)
|2:2
|Рух (Львов)
|09.09.2022
|1' -59'
|Рух (Львов)
|3:1
|Заря (Луганск)
|02.09.2022
|Был в запасе
|Рух (Львов)
|0:1
|Шахтер (Донецк)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Колос (Ковалевка)
|2:0
|Рух (Львов)