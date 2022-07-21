Данил Кравчук - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Данил
|Фамилия
|Кравчук
|Команда
|Ворскла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 июля 2001 (21 год)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Данил
|Фамилия
|Кравчук
|Команда
|Ворскла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 июля 2001 (21 год)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ворскла
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.07.2022
|74' -122'
|АИК (Стокгольм)
|2:0
|Ворскла (Полтава)
|21.07.2022
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|3:2
|АИК (Стокгольм)