Богдан Белошевский - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Богдан
|Фамилия
|Белошевский
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 января 2000 (23 года)
|Рост
|187
|Имя
|Богдан
|Фамилия
|Белошевский
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 января 2000 (23 года)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Александрия
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.08.2022
|1' -90'
|Александрия (Александрия)
|2:1
|Минай (Минай)
|25.08.2022
|58' -90'
|Ингулец (Петрово)
|1:2
|Александрия (Александрия)