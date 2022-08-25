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    Богдан Белошевский - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Богдан
    Фамилия Белошевский
    Команда Черноморец
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 января 2000 (23 года)
    Рост 187
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Александрия 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.08.2022 1' -90' Александрия (Александрия) 2:1 Минай (Минай)
    25.08.2022 58' -90' Ингулец (Петрово) 1:2 Александрия (Александрия)
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