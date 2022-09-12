Алексей Хахлев - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Алексей
|Фамилия
|Хахлев
|Команда
|Заря
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Алексей
|Фамилия
|Хахлев
|Команда
|Заря
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Минай
|11
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|2:3
|Заря (Луганск)
|27.11.2022
|1' -88'
|Заря (Луганск)
|1:1
|Минай (Минай)
|20.11.2022
|1' -90'
|Минай (Минай)
|1:0
|Металлист (Харьков)
|14.11.2022
|1' -90'
|Рух (Львов)
|1:1
|Минай (Минай)
|06.11.2022
|1' -90'
|Днепр-1 (Днепр)
|3:1
|Минай (Минай)
|29.10.2022
|1' -86'
|Ворскла (Полтава)
|2:0
|Минай (Минай)
|14.10.2022
|1' -90'
|Минай (Минай)
|1:1
|Верес (Ривне)
|02.10.2022
|1' -78'
|Минай (Минай)
|0:1
|Динамо (Киев)
|25.09.2022
|1' -84'
|Минай (Минай)
|0:1
|Львов (Львов)
|56'
|12.09.2022
|1' -90'
|Ингулец (Петрово)
|1:2
|Минай (Минай)
|60'
|05.09.2022
|1' -84'
|Минай (Минай)
|1:1
|Колос (Ковалевка)
|29.08.2022
|1' -90'
|Александрия (Александрия)
|2:1
|Минай (Минай)