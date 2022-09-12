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    Алексей Хахлев - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Алексей
    Фамилия Хахлев
    Команда Заря
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 февраля 1999 (24 года)
    Рост 179
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Ворскла 2:3 Заря Украина. Премьер-лига, 16 тур
    Статистика по турнирам
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