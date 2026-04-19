Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Miguel Puche - статистика

Арука
#11 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Арука
27
1
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 30 тур
Арука
1 : 0
19.04.2026
Эштрела
75' - 90'
Португалия. Примейра, 28 тур
Арука
3 : 2
06.04.2026
Эшторил
77' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 27 тур
Морейренcе
0 : 1
21.03.2026
Арука
53' - 90'
67'
Португалия. Примейра, 26 тур
Арука
1 : 2
14.03.2026
Бенфика
75' - 90'
Португалия. Примейра, 25 тур
Фамаликан
1 : 0
06.03.2026
Арука
83' - 90'
Португалия. Примейра, 24 тур
Порту
3 : 1
27.02.2026
Арука
85' - 90'
Португалия. Примейра, 23 тур
Арука
3 : 0
21.02.2026
Насьональ
89' - 90'
Португалия. Примейра, 22 тур
Каза Пиа
3 : 2
14.02.2026
Арука
84' - 90'
Португалия. Примейра, 21 тур
Арука
3 : 2
07.02.2026
Витория Гимараеш
89' - 90'
Португалия. Примейра, 20 тур
Риу Аве
0 : 3
31.01.2026
Арука
Был в запасе
Португалия. Примейра, 19 тур
Арука
1 : 2
24.01.2026
Спортинг
87' - 90'
Португалия. Примейра, 18 тур
АВС
0 : 1
17.01.2026
Арука
84' - 90'
Португалия. Примейра, 17 тур
Тондела
3 : 1
03.01.2026
Арука
79' - 90'
Португалия. Примейра, 16 тур
Арука
2 : 2
28.12.2025
Жил Висенте
78' - 90'
Португалия. Примейра, 15 тур
Санта-Клара
0 : 0
21.12.2025
Арука
1' - 90'
82'
Португалия. Примейра, 14 тур
Арука
1 : 0
14.12.2025
Алверка
1' - 55'
Португалия. Примейра, 13 тур
Эштрела
3 : 1
07.12.2025
Арука
1' - 90'
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
0 : 4
01.12.2025
Брага
46' - 90'
Португалия. Примейра, 11 тур
Эшторил
4 : 3
07.11.2025
Арука
1' - 71'
31'
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
0 : 2
02.11.2025
Морейренcе
69' - 90'
Португалия. Примейра, 9 тур
Бенфика
5 : 0
25.10.2025
Арука
1' - 90'
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 1
05.10.2025
Фамаликан
71' - 90'
79'
Португалия. Примейра, 7 тур
Арука
0 : 4
29.09.2025
Порту
65' - 90'
Португалия. Примейра, 6 тур
Насьональ
1 : 2
20.09.2025
Арука
84' - 90'
Португалия. Примейра, 5 тур
Арука
0 : 2
14.09.2025
Каза Пиа
70' - 90'
Португалия. Примейра, 4 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
30.08.2025
Арука
76' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 3 тур
Арука
3 : 3
23.08.2025
Риу Аве
Был в запасе
Португалия. Примейра, 2 тур
Спортинг
6 : 0
17.08.2025
Арука
78' - 90'
Португалия. Примейра, 1 тур
Арука
3 : 1
09.08.2025
АВС
71' - 90'
Главные новости
Конец эпохи Роналду, серьезные проблемы «Зенита», Гусев может вернуться в РПЛ и другие новости
01:03
Сестра Роналду репостнула запись, что теперь сборная Португалия вернется к посредственности
00:30
ВидеоРоналду больше не сыграет за Португалию
00:10
2
Тренер Португалии прокомментировал конфликт с Роналду
Вчера, 23:32
Мостовой негативно высказался о работе Слуцкого на матче Россия – Иран
Вчера, 22:39
5
Заявление сборной Португалии о бунте Роналду
Вчера, 22:32
1
Головину дали совет насчет трансфера в «Спартак»
Вчера, 22:15
5
Заявление Роналду об отъезде из сборной Португалии
Вчера, 21:54
1
«Краснодар» запросил существенную реформу в Кубке России
Вчера, 21:35
6
Слова тренера Португалии, после которых Роналду обиделся и покинул сборную
Вчера, 21:15
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+