Мислав Матич - статистика
#44 | Защитник
|Имя
|Мислав
|Фамилия
|Матич
|Команда
|Минай
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 января 2000 (23 года)
|Рост
|195
|Имя
|Мислав
|Фамилия
|Матич
|Команда
|Минай
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 января 2000 (23 года)
|Рост
|195
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Минай
|10
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.12.2021
|1' -90'
|Колос (Ковалевка)
|2:1
|Минай (Минай)
|05.12.2021
|Был в запасе
|Александрия (Александрия)
|3:0
|Минай (Минай)
|27.11.2021
|46' -90'
|Минай (Минай)
|0:2
|Динамо (Киев)
|24.11.2021
|Был в запасе
|Минай (Минай)
|1:1
|Колос (Ковалевка)
|06.11.2021
|1' -90'
|Минай (Минай)
|0:2
|Мариуполь (Мариуполь)
|49'
|01.11.2021
|1' -90'
|Днепр-1 (Днепр)
|4:0
|Минай (Минай)
|72'
|24.10.2021
|1' -90'
|Рух (Львов)
|2:2
|Минай (Минай)
|17.10.2021
|1' -90'
|Минай (Минай)
|0:0
|Десна (Чернигов)
|43'
|03.10.2021
|1' -90'
|Металлист 1925 (Харьков)
|1:0
|Минай (Минай)
|33'
|19.09.2021
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|2:0
|Минай (Минай)
|29.08.2021
|89' -89'
|Минай (Минай)
|1:1
|Шахтер (Донецк)
|21.08.2021
|1' -89'
|Верес (Ривне)
|1:0
|Минай (Минай)
|14.08.2021
|1' -89'
|Заря (Луганск)
|1:1
|Минай (Минай)
|31.07.2021
|Был в запасе
|Минай (Минай)
|1:0
|Александрия (Александрия)