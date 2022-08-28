Евгений Смирный - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Евгений
|Фамилия
|Смирный
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Родной город
|Киев
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 августа 1998 (24 года)
|Рост
|180
|Имя
|Евгений
|Фамилия
|Смирный
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Родной город
|Киев
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 августа 1998 (24 года)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Колос
|11
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2022
|1' -55'
|Львов (Львов)
|0:1
|Колос (Ковалевка)
|48'
|19.11.2022
|1' -75'
|Колос (Ковалевка)
|1:2
|Ворскла (Полтава)
|09.11.2022
|1' -90'
|Колос (Ковалевка)
|1:3
|Днепр-1 (Днепр)
|05.11.2022
|1' -46'
|Александрия (Александрия)
|4:1
|Колос (Ковалевка)
|26'
|31.10.2022
|1' -80'
|Колос (Ковалевка)
|2:0
|Верес (Ривне)
|19.10.2022
|1' -76'
|Шахтер (Донецк)
|3:0
|Колос (Ковалевка)
|07.10.2022
|1' -65'
|Колос (Ковалевка)
|0:0
|Ингулец (Петрово)
|11.09.2022
|66' -90'
|Колос (Ковалевка)
|1:0
|Металлист (Харьков)
|05.09.2022
|58' -90'
|Минай (Минай)
|1:1
|Колос (Ковалевка)
|28.08.2022
|46' -90'
|Колос (Ковалевка)
|2:0
|Рух (Львов)
|23.08.2022
|79' -90'
|Колос (Ковалевка)
|1:0
|Кривбасс (Кривой Рог)