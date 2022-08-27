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    Геннадий Пасич - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Геннадий
    Фамилия Пасич
    Команда Верес
    Состав Основной
    Родной город Днепродзержинск
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 июля 1993 (29 лет)
    Рост 174
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Верес 1:3 Черноморец Украина. Премьер-лига, 16 тур
    24'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Верес 8 0 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -90' Верес (Ривне) 1:3 Черноморец (Одесса)
    24'
    26.11.2022 1' -90' Ингулец (Петрово) 1:0 Верес (Ривне)
    13.11.2022 1' -90' Александрия (Александрия) 3:2 Верес (Ривне)
    09.11.2022 Был в запасе Верес (Ривне) 0:2 Шахтер (Донецк)
    23.10.2022 1' -90' Верес (Ривне) 0:1 Заря (Луганск)
    56'
    14.10.2022 1' -90' Минай (Минай) 1:1 Верес (Ривне)
    90'
    30.09.2022 1' -90' Верес (Ривне) 2:2 Рух (Львов)
    03.09.2022 1' -90' Днепр-1 (Днепр) 2:0 Верес (Ривне)
    27.08.2022 1' -90' Ворскла (Полтава) 1:2 Верес (Ривне)
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