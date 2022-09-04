Ноа Бишоф - статистика
#12 | Нападающий
|Имя
|Ноа
|Фамилия
|Бишоф
|Команда
|Альтах
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 декабря 2002 (20 лет)
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Ноа
|Фамилия
|Бишоф
|Команда
|Альтах
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 декабря 2002 (20 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Альтах
|11
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|59' -90'
|Альтах (Альтах)
|0:0
|Тироль (Ваттенс)
|12.11.2022
|1' -90'
|Аустрия Л (Лустенау)
|3:0
|Альтах (Альтах)
|06.11.2022
|1' -82'
|Альтах (Альтах)
|1:1
|Штурм (Грац)
|30.10.2022
|1' -56'
|Аустрия (Вена)
|2:1
|Альтах (Альтах)
|23.10.2022
|1' -80'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|2:3
|Альтах (Альтах)
|11' 29'
|16.10.2022
|1' -64'
|Альтах (Альтах)
|1:0
|Хартберг (Хартберг)
|08.10.2022
|1' -69'
|Альтах (Альтах)
|2:3
|Зальцбург (Зальцбург)
|02.10.2022
|1' -90'
|Рид (Рид)
|2:3
|Альтах (Альтах)
|17.09.2022
|1' -90'
|Альтах (Альтах)
|1:4
|Аустрия К (Клагенфурт)
|04.09.2022
|80' -90'
|Альтах (Альтах)
|0:1
|Рапид (Вена)
|27.08.2022
|81' -90'
|ЛАСК (Линц)
|4:1
|Альтах (Альтах)