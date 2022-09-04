Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ноа Бишоф - статистика

    #12 | Нападающий
    Имя Ноа
    Фамилия Бишоф
    Команда Альтах
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 декабря 2002 (20 лет)
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.02.2023 59' - 90' Альтах 0:0 Тироль Австрия. Бундеслига, 19 тур
    Статистика по турнирам
    • Читайте нас: 
    11