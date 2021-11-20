Милош Йовичич - статистика
#30 | Защитник
|Имя
|Милош
|Фамилия
|Йовичич
|Команда
|Рид
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 января 1995 (28 лет)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Милош
|Фамилия
|Йовичич
|Команда
|Рид
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 января 1995 (28 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рид
|11
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2022
|86' -90'
|Альтах (Альтах)
|1:1
|Рид (Рид)
|26.04.2022
|Был в запасе
|Рид (Рид)
|1:1
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|02.04.2022
|Был в запасе
|ЛАСК (Линц)
|0:2
|Рид (Рид)
|19.03.2022
|65' -90'
|Рид (Рид)
|1:2
|Альтах (Альтах)
|27.02.2022
|Был в запасе
|Аустрия К (Клагенфурт)
|1:1
|Рид (Рид)
|19.02.2022
|Был в запасе
|Рид (Рид)
|3:2
|Тироль (Ваттенс)
|12.02.2022
|81' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|2:1
|Рид (Рид)
|05.12.2021
|1' -3'
|ЛАСК (Линц)
|1:0
|Рид (Рид)
|3'
|28.11.2021
|1' -46'
|Рид (Рид)
|2:2
|Рапид (Вена)
|20.11.2021
|Был в запасе
|Рид (Рид)
|1:0
|Хартберг (Хартберг)
|06.11.2021
|Был в запасе
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|1:2
|Рид (Рид)
|30.10.2021
|Был в запасе
|Рид (Рид)
|2:2
|Зальцбург (Зальцбург)
|23.10.2021
|Был в запасе
|Аустрия (Вена)
|4:1
|Рид (Рид)
|17.10.2021
|Был в запасе
|Штурм (Грац)
|1:0
|Рид (Рид)
|02.10.2021
|Был в запасе
|Рид (Рид)
|1:1
|Аустрия К (Клагенфурт)
|25.09.2021
|Был в запасе
|Тироль (Ваттенс)
|4:2
|Рид (Рид)
|18.09.2021
|1' -59'
|Рид (Рид)
|3:3
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|12.09.2021
|Был в запасе
|Альтах (Альтах)
|1:1
|Рид (Рид)
|29.08.2021
|72' -89'
|Рид (Рид)
|1:0
|ЛАСК (Линц)
|22.08.2021
|1' -88'
|Рапид (Вена)
|3:0
|Рид (Рид)
|14.08.2021
|1' -89'
|Хартберг (Хартберг)
|1:1
|Рид (Рид)
|07.08.2021
|Был в запасе
|Рид (Рид)
|2:1
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|01.08.2021
|46' -89'
|Зальцбург (Зальцбург)
|7:1
|Рид (Рид)
|25.07.2021
|74' -89'
|Рид (Рид)
|2:1
|Аустрия (Вена)