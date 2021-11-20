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    Милош Йовичич - статистика

    #30 | Защитник
    Имя Милош
    Фамилия Йовичич
    Команда Рид
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 29 января 1995 (28 лет)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рид 11 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.05.2022 86' -90' Альтах (Альтах) 1:1 Рид (Рид)
    26.04.2022 Был в запасе Рид (Рид) 1:1 Адмира Ваккер (Модлинг)
    02.04.2022 Был в запасе ЛАСК (Линц) 0:2 Рид (Рид)
    19.03.2022 65' -90' Рид (Рид) 1:2 Альтах (Альтах)
    27.02.2022 Был в запасе Аустрия К (Клагенфурт) 1:1 Рид (Рид)
    19.02.2022 Был в запасе Рид (Рид) 3:2 Тироль (Ваттенс)
    12.02.2022 81' -90' Вольфсберг (Вольфсберг) 2:1 Рид (Рид)
    05.12.2021 1' -3' ЛАСК (Линц) 1:0 Рид (Рид)
    3'
    28.11.2021 1' -46' Рид (Рид) 2:2 Рапид (Вена)
    20.11.2021 Был в запасе Рид (Рид) 1:0 Хартберг (Хартберг)
    06.11.2021 Был в запасе Адмира Ваккер (Модлинг) 1:2 Рид (Рид)
    30.10.2021 Был в запасе Рид (Рид) 2:2 Зальцбург (Зальцбург)
    23.10.2021 Был в запасе Аустрия (Вена) 4:1 Рид (Рид)
    17.10.2021 Был в запасе Штурм (Грац) 1:0 Рид (Рид)
    02.10.2021 Был в запасе Рид (Рид) 1:1 Аустрия К (Клагенфурт)
    25.09.2021 Был в запасе Тироль (Ваттенс) 4:2 Рид (Рид)
    18.09.2021 1' -59' Рид (Рид) 3:3 Вольфсберг (Вольфсберг)
    12.09.2021 Был в запасе Альтах (Альтах) 1:1 Рид (Рид)
    29.08.2021 72' -89' Рид (Рид) 1:0 ЛАСК (Линц)
    22.08.2021 1' -88' Рапид (Вена) 3:0 Рид (Рид)
    14.08.2021 1' -89' Хартберг (Хартберг) 1:1 Рид (Рид)
    07.08.2021 Был в запасе Рид (Рид) 2:1 Адмира Ваккер (Модлинг)
    01.08.2021 46' -89' Зальцбург (Зальцбург) 7:1 Рид (Рид)
    25.07.2021 74' -89' Рид (Рид) 2:1 Аустрия (Вена)
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