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    Астемир Шериев - статистика

    #16 | Защитник
    Имя Астемир
    Отчество Мухамедович
    Фамилия Шериев
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 февраля 1990 (33 года)
    Рост 190
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спартак Нч (мол) 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.05.2012 46' -90' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 3:1 Краснодар (мол) (Краснодар)
    01.05.2012 1' -46' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 1:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
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