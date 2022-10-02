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    Флориан Ридер - статистика

    #23 | Полузащитник
    Имя Флориан
    Фамилия Ридер
    Команда Аустрия К
    Состав Основной
    Родной город Инсбрук
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 мая 1996 (26 лет)
    Рост 171
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 87' Аустрия К 3:0 Альтах Австрия. Бундеслига, 20 тур
    13' 26'
    18.02.2023 46' - 90' Аустрия К 0:3 Вольфсберг Австрия. Бундеслига, 18 тур
    12.02.2023 1' - 67' Аустрия 3:1 Аустрия К Австрия. Бундеслига, 17 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аустрия К 18 4 2 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -87' Аустрия К (Клагенфурт) 3:0 Альтах (Альтах)
    13' 26'
    18.02.2023 46' -90' Аустрия К (Клагенфурт) 0:3 Вольфсберг (Вольфсберг)
    12.02.2023 1' -67' Аустрия (Вена) 3:1 Аустрия К (Клагенфурт)
    13.11.2022 1' -59' Аустрия К (Клагенфурт) 0:1 Зальцбург (Зальцбург)
    05.11.2022 1' -78' Рид (Рид) 2:2 Аустрия К (Клагенфурт)
    73'
    29.10.2022 1' -46' Аустрия К (Клагенфурт) 2:3 Тироль (Ваттенс)
    37'
    22.10.2022 1' -90' Рапид (Вена) 0:1 Аустрия К (Клагенфурт)
    15.10.2022 1' -61' Аустрия К (Клагенфурт) 1:3 ЛАСК (Линц)
    08.10.2022 1' -90' Аустрия К (Клагенфурт) 2:1 Аустрия Л (Лустенау)
    02.10.2022 1' -90' Хартберг (Хартберг) 2:3 Аустрия К (Клагенфурт)
    3' 18'
    17.09.2022 1' -69' Альтах (Альтах) 1:4 Аустрия К (Клагенфурт)
    11.09.2022 1' -90' Аустрия К (Клагенфурт) 0:2 Штурм (Грац)
    04.09.2022 1' -80' Вольфсберг (Вольфсберг) 3:4 Аустрия К (Клагенфурт)
    17'
    28.08.2022 1' -90' Аустрия К (Клагенфурт) 3:3 Аустрия (Вена)
    46' 79'
    13.08.2022 1' -66' Аустрия К (Клагенфурт) 1:0 Рид (Рид)
    07.08.2022 1' -76' Тироль (Ваттенс) 2:2 Аустрия К (Клагенфурт)
    75'
    31.07.2022 46' -90' Аустрия К (Клагенфурт) 0:1 Рапид (Вена)
    23.07.2022 57' -90' ЛАСК (Линц) 3:1 Аустрия К (Клагенфурт)
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