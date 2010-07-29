|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спартак Нч (мол)
|23
|3
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2010
|1' -46'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|1:3
|Анжи (мол) (Махачкала)
|04.11.2010
|87' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|2:1
|Раменское (Раменское )
|30.10.2010
|1' -68'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|0:1
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|22.10.2010
|1' -56'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|1:3
|Томь (мол) (Томск)
|11.09.2010
|1' -72'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|3:2
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|5'
|27.08.2010
|1' -67'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|0:1
|Рубин (мол) (Казань)
|35'
|19.08.2010
|1' -46'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:0
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|13.08.2010
|58' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|2:1
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|07.08.2010
|65' -90'
|0:5
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|73'
|29.07.2010
|1' -88'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|1:2
|Амкар (мол) (Пермь)
|24.07.2010
|1' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|3:1
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|18.07.2010
|80' -90'
|Раменское (Раменское )
|1:1
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|07.07.2010
|1' -61'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|1:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|57'
|14.05.2010
|69' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|0:0
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|76'
|10.05.2010
|1' -73'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|1:2
|Локомотив (мол) (Москва)
|29'
|05.05.2010
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:0
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|30.04.2010
|1' -71'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|2:1
|Динамо (мол) (Москва)
|12'
|24.04.2010
|1' -76'
|Спартак М (мол) (Москва)
|3:0
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|17.04.2010
|1' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|1:4
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|11.04.2010
|1' -56'
|Рубин (мол) (Казань)
|3:0
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|02.04.2010
|1' -66'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|1:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|26.03.2010
|71' -90'
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|0:0
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|18.03.2010
|73' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|3:2