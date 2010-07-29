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    Алим Михеев - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Алим
    Отчество Владиславович
    Фамилия Михеев
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 мая 1991 (31 год)
    Рост 179
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спартак Нч (мол) 23 3 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.11.2010 1' -46' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 1:3 Анжи (мол) (Махачкала)
    04.11.2010 87' -90' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 2:1 Раменское (Раменское )
    30.10.2010 1' -68' Ахмат (мол) (Грозный) 0:1 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    22.10.2010 1' -56' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 1:3 Томь (мол) (Томск)
    11.09.2010 1' -72' Кр. Советов (мол) (Самара) 3:2 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    5'
    27.08.2010 1' -67' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 0:1 Рубин (мол) (Казань)
    35'
    19.08.2010 1' -46' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 3:0 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    13.08.2010 58' -90' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 2:1 Сибирь (мол) (Новосибирск)
    07.08.2010 65' -90' 0:5 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    73'
    29.07.2010 1' -88' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 1:2 Амкар (мол) (Пермь)
    24.07.2010 1' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 3:1 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    18.07.2010 80' -90' Раменское (Раменское ) 1:1 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    07.07.2010 1' -61' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 1:1 Ахмат (мол) (Грозный)
    57'
    14.05.2010 69' -90' Томь (мол) (Томск) 0:0 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    76'
    10.05.2010 1' -73' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 1:2 Локомотив (мол) (Москва)
    29'
    05.05.2010 1' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 1:0 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    30.04.2010 1' -71' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 2:1 Динамо (мол) (Москва)
    12'
    24.04.2010 1' -76' Спартак М (мол) (Москва) 3:0 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    17.04.2010 1' -90' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 1:4 Кр. Советов (мол) (Самара)
    11.04.2010 1' -56' Рубин (мол) (Казань) 3:0 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    02.04.2010 1' -66' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 1:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    26.03.2010 71' -90' Сибирь (мол) (Новосибирск) 0:0 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    18.03.2010 73' -90' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 3:2
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