Штефан Скрбо - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Штефан
|Фамилия
|Скрбо
|Команда
|Тироль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 января 2001 (22 года)
|Имя
|Штефан
|Фамилия
|Скрбо
|Команда
|Тироль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 января 2001 (22 года)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.02.2023
|63' - 90'
|Альтах
|0:0
|Тироль
|Австрия. Бундеслига, 19 тур
|88'
|19.02.2023
|66' - 90'
|Тироль
|1:3
|Зальцбург
|Австрия. Бундеслига, 18 тур
|90'
|11.02.2023
|Был в запасе
|Вольфсберг
|1:2
|Тироль
|Австрия. Бундеслига, 17 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тироль
|2
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|63' -90'
|Альтах (Альтах)
|0:0
|Тироль (Ваттенс)
|88'
|19.02.2023
|66' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|1:3
|Зальцбург (Зальцбург)
|90'
|11.02.2023
|Был в запасе
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Тироль (Ваттенс)
|24.07.2022
|Был в запасе
|Аустрия Л (Лустенау)
|2:1
|Тироль (Ваттенс)