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    Штефан Скрбо - статистика

    #23 | Полузащитник
    Имя Штефан
    Фамилия Скрбо
    Команда Тироль
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 января 2001 (22 года)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.02.2023 63' - 90' Альтах 0:0 Тироль Австрия. Бундеслига, 19 тур
    88'
    19.02.2023 66' - 90' Тироль 1:3 Зальцбург Австрия. Бундеслига, 18 тур
    90'
    11.02.2023 Был в запасе Вольфсберг 1:2 Тироль Австрия. Бундеслига, 17 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тироль 2 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.02.2023 63' -90' Альтах (Альтах) 0:0 Тироль (Ваттенс)
    88'
    19.02.2023 66' -90' Тироль (Ваттенс) 1:3 Зальцбург (Зальцбург)
    90'
    11.02.2023 Был в запасе Вольфсберг (Вольфсберг) 1:2 Тироль (Ваттенс)
    24.07.2022 Был в запасе Аустрия Л (Лустенау) 2:1 Тироль (Ваттенс)
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