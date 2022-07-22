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    Муарем Хускович - статистика

    #25 | Нападающий
    Имя Муарем
    Фамилия Хускович
    Команда Аустрия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 марта 2003 (20 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аустрия 8 1 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.10.2022 1' -84' Рапид (Вена) 1:2 Аустрия (Вена)
    4'
    02.10.2022 1' -90' Аустрия (Вена) 0:3 Штурм (Грац)
    18.09.2022 1' -71' Аустрия (Вена) 3:0 Рид (Рид)
    11.09.2022 62' -90' Хартберг (Хартберг) 0:3 Аустрия (Вена)
    71'
    13.08.2022 1' -84' Аустрия (Вена) 2:1 Тироль (Ваттенс)
    07.08.2022 47' -90' Альтах (Альтах) 3:2 Аустрия (Вена)
    53'
    31.07.2022 1' -90' Аустрия (Вена) 1:1 ЛАСК (Линц)
    22.07.2022 1' -90' Зальцбург (Зальцбург) 3:0 Аустрия (Вена)
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