Муарем Хускович - статистика
#25 | Нападающий
|Имя
|Муарем
|Фамилия
|Хускович
|Команда
|Аустрия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 марта 2003 (20 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Муарем
|Фамилия
|Хускович
|Команда
|Аустрия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 марта 2003 (20 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аустрия
|8
|1
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.10.2022
|1' -84'
|Рапид (Вена)
|1:2
|Аустрия (Вена)
|4'
|02.10.2022
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|0:3
|Штурм (Грац)
|18.09.2022
|1' -71'
|Аустрия (Вена)
|3:0
|Рид (Рид)
|11.09.2022
|62' -90'
|Хартберг (Хартберг)
|0:3
|Аустрия (Вена)
|71'
|13.08.2022
|1' -84'
|Аустрия (Вена)
|2:1
|Тироль (Ваттенс)
|07.08.2022
|47' -90'
|Альтах (Альтах)
|3:2
|Аустрия (Вена)
|53'
|31.07.2022
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|22.07.2022
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|3:0
|Аустрия (Вена)