|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спартак Нч (мол)
|11
|2
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.07.2010
|1' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|1:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|64'
|10.05.2010
|1' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|1:2
|Локомотив (мол) (Москва)
|11'
|05.05.2010
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:0
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|49'
|30.04.2010
|1' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|2:1
|Динамо (мол) (Москва)
|24.04.2010
|1' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|3:0
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|17.04.2010
|46' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|1:4
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|11.04.2010
|46' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|3:0
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|02.04.2010
|1' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|1:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|26.03.2010
|1' -90'
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|0:0
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|44'
|12.03.2010
|46' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|0:0
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|70'