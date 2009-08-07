|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спартак Нч (мол)
|24
|3
|0
|3
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.11.2009
|61' -90'
|4:0
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|90'
|31.10.2009
|72' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|3:0
|Академия Кубань (Краснодар)
|24.10.2009
|1' -65'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|3:1
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|16.10.2009
|1' -65'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|3:1
|ЦСКА (мол) (Москва)
|26.09.2009
|1' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|2:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|17.09.2009
|1' -78'
|Химки (мол) (Химки)
|1:3
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|30.08.2009
|1' -43'
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:1
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|19' 43'
|21.08.2009
|1' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|1:1
|Томь (мол) (Томск)
|35'
|15.08.2009
|1' -80'
|Раменское (Раменское )
|3:2
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|07.08.2009
|1' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|0:2
|Спартак М (мол) (Москва)
|30.07.2009
|1' -73'
|Рубин (мол) (Казань)
|3:0
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|21.07.2009
|1' -74'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|2:0
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|17.07.2009
|60' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:2
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|13.06.2009
|1' -46'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|0:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|23.05.2009
|1' -80'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|2:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|10.05.2009
|1' -83'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|1:0
|Химки (мол) (Химки)
|54'
|02.05.2009
|1' -74'
|Локомотив (мол) (Москва)
|1:1
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|25.04.2009
|1' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|0:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|22' 44'
|17.04.2009
|1' -61'
|Томь (мол) (Томск)
|1:1
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|11.04.2009
|1' -72'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|1:0
|Раменское (Раменское )
|47'
|04.04.2009
|1' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|5:0
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|65'
|21.03.2009
|1' -46'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|1:0
|Рубин (мол) (Казань)
|14.03.2009
|1' -72'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:1
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)