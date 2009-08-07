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    Вадим Захаров - статистика

    #2 | Полузащитник
    Имя Вадим
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Захаров
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 ноября 1988 (34 года)
    Рост 175
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спартак Нч (мол) 24 3 0 3 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.11.2009 61' -90' 4:0 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    90'
    31.10.2009 72' -90' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 3:0 Академия Кубань (Краснодар)
    24.10.2009 1' -65' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 3:1 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    16.10.2009 1' -65' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 3:1 ЦСКА (мол) (Москва)
    26.09.2009 1' -90' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 2:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    17.09.2009 1' -78' Химки (мол) (Химки) 1:3 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    30.08.2009 1' -43' Амкар (мол) (Пермь) 2:1 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    19' 43'
    21.08.2009 1' -90' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 1:1 Томь (мол) (Томск)
    35'
    15.08.2009 1' -80' Раменское (Раменское ) 3:2 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    07.08.2009 1' -90' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 0:2 Спартак М (мол) (Москва)
    30.07.2009 1' -73' Рубин (мол) (Казань) 3:0 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    21.07.2009 1' -74' ЦСКА (мол) (Москва) 2:0 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    17.07.2009 60' -90' Динамо (мол) (Москва) 1:2 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    13.06.2009 1' -46' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 0:2 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    23.05.2009 1' -80' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 2:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    10.05.2009 1' -83' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 1:0 Химки (мол) (Химки)
    54'
    02.05.2009 1' -74' Локомотив (мол) (Москва) 1:1 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    25.04.2009 1' -90' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 0:1 Амкар (мол) (Пермь)
    22' 44'
    17.04.2009 1' -61' Томь (мол) (Томск) 1:1 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    11.04.2009 1' -72' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 1:0 Раменское (Раменское )
    47'
    04.04.2009 1' -90' Спартак М (мол) (Москва) 5:0 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    65'
    21.03.2009 1' -46' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 1:0 Рубин (мол) (Казань)
    14.03.2009 1' -72' Ахмат (мол) (Грозный) 2:1 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
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