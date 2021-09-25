Марк Пабай - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Марк
|Фамилия
|Пабай
|Команда
|Зволле
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 сентября 2000 (22 года)
|Рост
|189
|Имя
|Марк
|Фамилия
|Пабай
|Команда
|Зволле
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 сентября 2000 (22 года)
|Рост
|189
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зволле
|9
|0
|2
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2021
|26' -90'
|Зволле (Зволле)
|0:1
|Фортуна (Ситтард)
|03.12.2021
|Был в запасе
|Гронинген (Гронинген)
|1:1
|Зволле (Зволле)
|27.11.2021
|Был в запасе
|Зволле (Зволле)
|0:0
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|21.11.2021
|46' -90'
|Фейеноорд (Роттердам)
|4:0
|Зволле (Зволле)
|06.11.2021
|1' -46'
|Зволле (Зволле)
|1:2
|Камбур (Лиуварден)
|30.10.2021
|1' -86'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|3:2
|Зволле (Зволле)
|5' 13'
|23.10.2021
|1' -90'
|Зволле (Зволле)
|1:0
|Хераклес (Альмело)
|16.10.2021
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|3:1
|Зволле (Зволле)
|53'
|02.10.2021
|1' -87'
|Зволле (Зволле)
|0:1
|Херенвен (Херенвен)
|25.09.2021
|1' -90'
|Утрехт (Утрехт)
|5:1
|Зволле (Зволле)
|22.09.2021
|1' -88'
|Зволле (Зволле)
|1:1
|Спарта (Роттердам)
|19.09.2021
|Был в запасе
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|1:0
|Зволле (Зволле)
|11.09.2021
|Был в запасе
|Зволле (Зволле)
|0:2
|Аякс (Амстердам)
|28.08.2021
|Был в запасе
|Виллем II (Тилбург)
|1:0
|Зволле (Зволле)
|20.08.2021
|Был в запасе
|НЕК (Неймеген)
|2:0
|Зволле (Зволле)
|15.08.2021
|Был в запасе
|Зволле (Зволле)
|0:1
|Витесс (Арнем)