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    Марк Пабай - статистика

    #27 | Защитник
    Имя Марк
    Фамилия Пабай
    Команда Зволле
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 сентября 2000 (22 года)
    Рост 189
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зволле 9 0 2 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.12.2021 26' -90' Зволле (Зволле) 0:1 Фортуна (Ситтард)
    03.12.2021 Был в запасе Гронинген (Гронинген) 1:1 Зволле (Зволле)
    27.11.2021 Был в запасе Зволле (Зволле) 0:0 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    21.11.2021 46' -90' Фейеноорд (Роттердам) 4:0 Зволле (Зволле)
    06.11.2021 1' -46' Зволле (Зволле) 1:2 Камбур (Лиуварден)
    30.10.2021 1' -86' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 3:2 Зволле (Зволле)
    5' 13'
    23.10.2021 1' -90' Зволле (Зволле) 1:0 Хераклес (Альмело)
    16.10.2021 1' -90' ПСВ (Эйндховен) 3:1 Зволле (Зволле)
    53'
    02.10.2021 1' -87' Зволле (Зволле) 0:1 Херенвен (Херенвен)
    25.09.2021 1' -90' Утрехт (Утрехт) 5:1 Зволле (Зволле)
    22.09.2021 1' -88' Зволле (Зволле) 1:1 Спарта (Роттердам)
    19.09.2021 Был в запасе Гоу Эхед Иглс (Девентер) 1:0 Зволле (Зволле)
    11.09.2021 Был в запасе Зволле (Зволле) 0:2 Аякс (Амстердам)
    28.08.2021 Был в запасе Виллем II (Тилбург) 1:0 Зволле (Зволле)
    20.08.2021 Был в запасе НЕК (Неймеген) 2:0 Зволле (Зволле)
    15.08.2021 Был в запасе Зволле (Зволле) 0:1 Витесс (Арнем)
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