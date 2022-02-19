Али Акман - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Али
|Фамилия
|Акман
|Команда
|НЕК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бурса
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 апреля 2002 (20 лет)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 1,10
млн
|Имя
|Али
|Фамилия
|Акман
|Команда
|НЕК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бурса
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 апреля 2002 (20 лет)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|НЕК
|27
|6
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2022
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|0:1
|Фортуна (Ситтард)
|11.05.2022
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|3:2
|НЕК (Неймеген)
|08.05.2022
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|1:0
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|09.04.2022
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|0:2
|Твенте (Энсхеде)
|03.04.2022
|90' -90'
|Камбур (Лиуварден)
|1:2
|НЕК (Неймеген)
|19.03.2022
|1' -76'
|НЕК (Неймеген)
|0:0
|Спарта (Роттердам)
|12.03.2022
|1' -82'
|Гронинген (Гронинген)
|4:3
|НЕК (Неймеген)
|13'
|06.03.2022
|1' -83'
|НЕК (Неймеген)
|1:3
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|27.02.2022
|79' -90'
|Витесс (Арнем)
|4:1
|НЕК (Неймеген)
|19.02.2022
|46' -90'
|НЕК (Неймеген)
|1:1
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|13.02.2022
|Был в запасе
|Херенвен (Херенвен)
|0:1
|НЕК (Неймеген)
|05.02.2022
|72' -90'
|Зволле (Зволле)
|1:1
|НЕК (Неймеген)
|23.01.2022
|1' -68'
|НЕК (Неймеген)
|1:4
|Фейеноорд (Роттердам)
|15.01.2022
|20' -90'
|НЕК (Неймеген)
|0:0
|Хераклес (Альмело)
|22.12.2021
|Был в запасе
|Виллем II (Тилбург)
|0:1
|НЕК (Неймеген)
|19.12.2021
|74' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|0:2
|НЕК (Неймеген)
|05.12.2021
|1' -46'
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|2:1
|НЕК (Неймеген)
|26.11.2021
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|2:3
|Камбур (Лиуварден)
|36'
|20.11.2021
|1' -64'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|1:1
|НЕК (Неймеген)
|06.11.2021
|1' -76'
|НЕК (Неймеген)
|1:1
|Херенвен (Херенвен)
|53'
|31.10.2021
|1' -65'
|НЕК (Неймеген)
|3:0
|Гронинген (Гронинген)
|45'
|24.10.2021
|1' -75'
|Твенте (Энсхеде)
|1:2
|НЕК (Неймеген)
|17.10.2021
|69' -90'
|НЕК (Неймеген)
|0:1
|Витесс (Арнем)
|02.10.2021
|87' -90'
|Фортуна (Ситтард)
|1:3
|НЕК (Неймеген)
|25.09.2021
|Был в запасе
|Фейеноорд (Роттердам)
|5:3
|НЕК (Неймеген)
|22.09.2021
|1' -81'
|НЕК (Неймеген)
|0:3
|Утрехт (Утрехт)
|17.09.2021
|1' -70'
|Спарта (Роттердам)
|1:1
|НЕК (Неймеген)
|36'
|12.09.2021
|1' -79'
|НЕК (Неймеген)
|0:0
|Виллем II (Тилбург)
|29.08.2021
|1' -71'
|Хераклес (Альмело)
|0:1
|НЕК (Неймеген)
|50'
|20.08.2021
|1' -80'
|НЕК (Неймеген)
|2:0
|Зволле (Зволле)
|4'