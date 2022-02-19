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    Али Акман - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Али
    Фамилия Акман
    Команда НЕК
    Состав Основной
    Родной город Бурса
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 18 апреля 2002 (20 лет)
    Рост 173
    Стоимость:
    € 1,10
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    НЕК 27 6 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2022 1' -90' НЕК (Неймеген) 0:1 Фортуна (Ситтард)
    11.05.2022 1' -90' ПСВ (Эйндховен) 3:2 НЕК (Неймеген)
    08.05.2022 1' -90' НЕК (Неймеген) 1:0 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    09.04.2022 1' -90' НЕК (Неймеген) 0:2 Твенте (Энсхеде)
    03.04.2022 90' -90' Камбур (Лиуварден) 1:2 НЕК (Неймеген)
    19.03.2022 1' -76' НЕК (Неймеген) 0:0 Спарта (Роттердам)
    12.03.2022 1' -82' Гронинген (Гронинген) 4:3 НЕК (Неймеген)
    13'
    06.03.2022 1' -83' НЕК (Неймеген) 1:3 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    27.02.2022 79' -90' Витесс (Арнем) 4:1 НЕК (Неймеген)
    19.02.2022 46' -90' НЕК (Неймеген) 1:1 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    13.02.2022 Был в запасе Херенвен (Херенвен) 0:1 НЕК (Неймеген)
    05.02.2022 72' -90' Зволле (Зволле) 1:1 НЕК (Неймеген)
    23.01.2022 1' -68' НЕК (Неймеген) 1:4 Фейеноорд (Роттердам)
    15.01.2022 20' -90' НЕК (Неймеген) 0:0 Хераклес (Альмело)
    22.12.2021 Был в запасе Виллем II (Тилбург) 0:1 НЕК (Неймеген)
    19.12.2021 74' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 0:2 НЕК (Неймеген)
    05.12.2021 1' -46' РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 2:1 НЕК (Неймеген)
    26.11.2021 1' -90' НЕК (Неймеген) 2:3 Камбур (Лиуварден)
    36'
    20.11.2021 1' -64' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 1:1 НЕК (Неймеген)
    06.11.2021 1' -76' НЕК (Неймеген) 1:1 Херенвен (Херенвен)
    53'
    31.10.2021 1' -65' НЕК (Неймеген) 3:0 Гронинген (Гронинген)
    45'
    24.10.2021 1' -75' Твенте (Энсхеде) 1:2 НЕК (Неймеген)
    17.10.2021 69' -90' НЕК (Неймеген) 0:1 Витесс (Арнем)
    02.10.2021 87' -90' Фортуна (Ситтард) 1:3 НЕК (Неймеген)
    25.09.2021 Был в запасе Фейеноорд (Роттердам) 5:3 НЕК (Неймеген)
    22.09.2021 1' -81' НЕК (Неймеген) 0:3 Утрехт (Утрехт)
    17.09.2021 1' -70' Спарта (Роттердам) 1:1 НЕК (Неймеген)
    36'
    12.09.2021 1' -79' НЕК (Неймеген) 0:0 Виллем II (Тилбург)
    29.08.2021 1' -71' Хераклес (Альмело) 0:1 НЕК (Неймеген)
    50'
    20.08.2021 1' -80' НЕК (Неймеген) 2:0 Зволле (Зволле)
    4'
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