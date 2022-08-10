Тони Боревкович - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Тони
|Фамилия
|Боревкович
|Команда
|Витория Гимараеш
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|193
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Тони
|Фамилия
|Боревкович
|Команда
|Витория Гимараеш
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|193
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хайдук
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|Был в запасе
|Хайдук (Сплит)
|0:2
|Вильярреал (Вильярреал)
|18.08.2022
|1' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|4:2
|Хайдук (Сплит)
|10.08.2022
|46' -90'
|Витория Гимараеш (Гимараеш)
|1:0
|Хайдук (Сплит)
|59'