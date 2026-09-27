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МЛС 2026
Команды
Цинциннати
Обинна Нвободо
Статистика
€ 2,50 млн
Обинна Нвободо - статистика
Цинциннати
29 ноября 1996 (29)
#5 | Полузащитник
179 см
Нигерия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Монреаль
3 : 1
27.09.2026
Цинциннати
1' - 77'
США. МЛС, 27 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
20.09.2026
Цинциннати
1' - 55'
США. МЛС, 25 тур
Филадельфия Юнион
5 : 0
10.09.2026
Цинциннати
1' - 16'
16'
Статистика по турнирам
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2026
США. МЛС 2026
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2025
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
Турция. Суперлига 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Цинциннати
18
0
1
6
1
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Монреаль
3 : 1
27.09.2026
Цинциннати
1' - 77'
США. МЛС, 27 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
20.09.2026
Цинциннати
1' - 55'
США. МЛС, 25 тур
Филадельфия Юнион
5 : 0
10.09.2026
Цинциннати
1' - 16'
16'
США. МЛС, 23 тур
Нэшвилл
4 : 0
30.08.2026
Цинциннати
1' - 46'
44'
США. МЛС, 21 тур
Цинциннати
2 : 1
20.08.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 72'
50'
США. МЛС, 19 тур
Цинциннати
4 : 2
02.08.2026
Сан-Хосе
1' - 88'
82'
США. МЛС, 18 тур
Коламбус
2 : 1
26.07.2026
Цинциннати
1' - 85'
США. МЛС, 17 тур
Цинциннати
4 : 3
23.07.2026
Ванкувер Уайткепс
1' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Цинциннати
6 : 2
24.05.2026
Орландо Сити
1' - 74'
США. МЛС, 14 тур
Сан-Диего
3 : 3
17.05.2026
Цинциннати
73' - 90'
87'
США. МЛС, 13 тур
Цинциннати
3 : 5
14.05.2026
Интер Майами
73' - 90'
76'
США. МЛС, 12 тур
Шарлотт
2 : 2
10.05.2026
Цинциннати
74' - 90'
90'
США. МЛС, 7 тур
Торонто
1 : 1
11.04.2026
Цинциннати
90' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
4 : 2
05.04.2026
Цинциннати
Был в запасе
США. МЛС, 5 тур
Цинциннати
4 : 3
22.03.2026
Монреаль
1' - 88'
66'
США. МЛС, 4 тур
Нью-Инглэнд Революшн
6 : 1
15.03.2026
Цинциннати
1' - 46'
США. МЛС, 3 тур
Цинциннати
0 : 1
09.03.2026
Торонто
1' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 0
01.03.2026
Цинциннати
69' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Цинциннати
2 : 0
22.02.2026
Атланта Юнайтед
89' - 90'
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