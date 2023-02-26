Обинна Нвободо - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Обинна
|Фамилия
|Нвободо
|Команда
|Гезтепе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 ноября 1996 (26 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Обинна
|Фамилия
|Нвободо
|Команда
|Гезтепе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 ноября 1996 (26 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Цинциннати
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Орландо Сити (Орландо)
|0:0
|Цинциннати (Цинциннати)
|26.02.2023
|1' -87'
|Цинциннати (Цинциннати)
|2:1
|Хьюстон (Хьюстон)
|48'