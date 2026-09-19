Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Лига 1 2025/2026
Команды
Париж
Obed Nkambadio
Статистика
Obed Nkambadio - статистика
Париж
#16 | Вратарь
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 1, 5 тур
Париж
2 : 1
19.09.2026
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Париж
0 : 0
12.09.2026
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Марсель
2 : 3
06.09.2026
Париж
Был в запасе
Статистика по турнирам
Молодежный чемпионат Европы 2025
Франция. Кубок 2025/2026
Франция. Лига 1 2025/2026
Олимпиада 2024
Франция. Лига 2 2024/2025
Франция. Лига 2 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Париж
12
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 34 тур
Париж
2 : 1
17.05.2026
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Ренн
2 : 1
10.05.2026
Париж
Был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Париж
4 : 0
03.05.2026
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Париж
0 : 1
26.04.2026
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Метц
1 : 3
19.04.2026
Париж
1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Париж
4 : 1
10.04.2026
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Лорьян
1 : 1
05.04.2026
Париж
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Париж
3 : 2
22.03.2026
Гавр
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Страсбур
0 : 0
15.03.2026
Париж
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Лион
1 : 1
08.03.2026
Париж
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Париж
1 : 0
01.03.2026
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Тулуза
1 : 1
21.02.2026
Париж
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Париж
0 : 5
14.02.2026
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Осер
0 : 0
08.02.2026
Париж
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Париж
2 : 2
31.01.2026
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Париж
0 : 0
25.01.2026
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Нант
1 : 2
18.01.2026
Париж
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
ПСЖ
2 : 1
04.01.2026
Париж
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Париж
0 : 3
13.12.2025
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Гавр
0 : 0
07.12.2025
Париж
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Париж
1 : 1
29.11.2025
Осер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Лилль
4 : 2
23.11.2025
Париж
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Париж
0 : 1
07.11.2025
Ренн
1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
0 : 1
01.11.2025
Париж
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Париж
3 : 3
29.10.2025
Лион
1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
1 : 2
24.10.2025
Нант
1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
19.10.2025
Париж
1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Париж
2 : 0
03.10.2025
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
1 : 1
28.09.2025
Париж
1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Париж
2 : 3
21.09.2025
Страсбур
1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Брест
1 : 2
14.09.2025
Париж
1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Марсель
5 : 2
23.08.2025
Париж
1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Анжер
1 : 0
17.08.2025
Париж
1' - 90'
Главные новости
Видео
Роналду больше не сыграет за Португалию
00:10
1
Тренер Португалии прокомментировал конфликт с Роналду
Вчера, 23:32
Мостовой негативно высказался о работе Слуцкого на матче Россия – Иран
Вчера, 22:39
2
Заявление сборной Португалии о бунте Роналду
Вчера, 22:32
Головину дали совет насчет трансфера в «Спартак»
Вчера, 22:15
4
Заявление Роналду об отъезде из сборной Португалии
Вчера, 21:54
1
«Краснодар» запросил существенную реформу в Кубке России
Вчера, 21:35
4
Слова тренера Португалии, после которых Роналду обиделся и покинул сборную
Вчера, 21:15
1
РФС думает над двумя важнейшими изменениями в Кубке России
Вчера, 20:50
3
Видео
Роналду психанул и покинул сборную Португалии
Вчера, 20:32
12
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+