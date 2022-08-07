|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коламбус
|21
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.10.2022
|Был в запасе
|Орландо Сити (Орландо)
|2:1
|Коламбус (Коламбус)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Коламбус (Коламбус)
|2:1
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Коламбус (Коламбус)
|1:1
|Портленд (Портленд)
|10.09.2022
|Был в запасе
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|2:2
|Коламбус (Коламбус)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Коламбус (Коламбус)
|0:0
|Чикаго Файр (Чикаго)
|01.09.2022
|75' -90'
|Коламбус (Коламбус)
|1:0
|Интер (Майами)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Цинциннати (Цинциннати)
|2:2
|Коламбус (Коламбус)
|22.08.2022
|Был в запасе
|Коламбус (Коламбус)
|2:2
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|14.08.2022
|80' -90'
|Колорадо (Денвер)
|1:1
|Коламбус (Коламбус)
|07.08.2022
|89' -90'
|Коламбус (Коламбус)
|3:2
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|04.08.2022
|70' -90'
|Коламбус (Коламбус)
|1:2
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|31.07.2022
|Был в запасе
|Шарлотт (Шарлотт)
|0:0
|Коламбус (Коламбус)
|24.07.2022
|69' -90'
|Коламбус (Коламбус)
|0:0
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|18.07.2022
|74' -90'
|Коламбус (Коламбус)
|2:0
|Цинциннати (Цинциннати)
|10.07.2022
|81' -90'
|Чикаго Файр (Чикаго)
|2:3
|Коламбус (Коламбус)
|83'
|04.07.2022
|60' -90'
|Коламбус (Коламбус)
|0:0
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|30.06.2022
|Был в запасе
|Торонто (Торонто)
|1:2
|Коламбус (Коламбус)
|90'
|26.06.2022
|1' -90'
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|0:0
|Коламбус (Коламбус)
|19.06.2022
|1' -90'
|Коламбус (Коламбус)
|1:1
|Шарлотт (Шарлотт)
|29.05.2022
|53' -90'
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|1:2
|Коламбус (Коламбус)
|21.05.2022
|1' -68'
|Коламбус (Коламбус)
|0:2
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|15.05.2022
|1' -57'
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|2:0
|Коламбус (Коламбус)
|08.05.2022
|1' -90'
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|2:2
|Коламбус (Коламбус)
|01.05.2022
|1' -90'
|Коламбус (Коламбус)
|3:0
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|24.04.2022
|1' -90'
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|0:0
|Коламбус (Коламбус)
|17.04.2022
|59' -90'
|Коламбус (Коламбус)
|0:2
|Орландо Сити (Орландо)
|10.04.2022
|62' -90'
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|1:0
|Коламбус (Коламбус)
|03.04.2022
|Был в запасе
|Коламбус (Коламбус)
|0:1
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|20.03.2022
|87' -90'
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|1:1
|Коламбус (Коламбус)
|12.03.2022
|Был в запасе
|Коламбус (Коламбус)
|2:1
|Торонто (Торонто)
|06.03.2022
|65' -90'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|3:3
|Коламбус (Коламбус)
|83'
|26.02.2022
|90' -90'
|Коламбус (Коламбус)
|4:0
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)