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    Сулеман Хамид - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Сулеман
    Фамилия Хамид
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 октября 1997 (25 лет)
    Рост 177
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эфиопия 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.01.2022 Был в запасе Буркина-Фасо 1:1 Эфиопия
    13.01.2022 1' -90' Камерун 4:1 Эфиопия
    09.01.2022 1' -90' Эфиопия 0:1 Кабо-Верде
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