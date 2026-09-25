Статистика по турнирам

Лига наций 2026/2027 Франция. Лига 1 2026/2027 Англия. Кубок 2025/2026 Англия. Кубок лиги 2025/2026 Англия. Премьер-лига 2025/2026 Молодежный чемпионат Европы 2025 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026 Франция. Кубок 2025/2026 Франция. Лига 1 2025/2026 Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия А 2024/2025 Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия А 2023/2024 Италия. Серия А 2022/2023 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022