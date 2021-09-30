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    Винсент Труммер - статистика

    #36 | Защитник
    Имя Винсент
    Фамилия Труммер
    Команда Штурм
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 мая 2000 (22 года)
    Рост 189
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Штурм 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.12.2021 Был в запасе Штурм (Грац) 1:1 Монако (Монако)
    21.10.2021 66' -90' Штурм (Грац) 0:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    30.09.2021 Был в запасе Штурм (Грац) 1:4 ПСВ (Эйндховен)
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