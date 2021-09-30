Винсент Труммер - статистика
#36 | Защитник
|Имя
|Винсент
|Фамилия
|Труммер
|Команда
|Штурм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 мая 2000 (22 года)
|Рост
|189
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Винсент
|Фамилия
|Труммер
|Команда
|Штурм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 мая 2000 (22 года)
|Рост
|189
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Штурм
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.12.2021
|Был в запасе
|Штурм (Грац)
|1:1
|Монако (Монако)
|21.10.2021
|66' -90'
|Штурм (Грац)
|0:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|30.09.2021
|Был в запасе
|Штурм (Грац)
|1:4
|ПСВ (Эйндховен)