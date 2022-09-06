Лукас Тэйлор - статистика
#23 | Защитник
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Тэйлор
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гуарульюс
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 апреля 1995 (27 лет)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Тэйлор
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гуарульюс
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 апреля 1995 (27 лет)
|Рост
|176
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Металлист 1925
|0:7
|Шахтер
|Украина. Премьер-лига, 16 тур
|28.02.2023
|Был в запасе
|Минай
|1:4
|Шахтер
|Украина. Премьер-лига, 9 тур
|23.02.2023
|Был в запасе
|Ренн
|
2:2
(4:5)п
|Шахтер
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|16.02.2023
|Был в запасе
|Шахтер
|2:1
|Ренн
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шахтер
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.11.2022
|59' -90'
|Шахтер (Донецк)
|0:4
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|66'
|25.10.2022
|1' -90'
|Селтик (Глазго)
|1:1
|Шахтер (Донецк)
|11.10.2022
|82' -90'
|Шахтер (Донецк)
|1:1
|Реал (Мадрид)
|05.10.2022
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|2:1
|Шахтер (Донецк)
|14.09.2022
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|1:1
|Селтик (Глазго)
|06.09.2022
|1' -90'
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|1:4
|Шахтер (Донецк)