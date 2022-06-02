Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Павлос Корреа - статистика

    #44 | Защитник
    Имя Павлос
    Фамилия Корреа
    Команда Анортосис
    Состав Основной
    Родной город Пафос
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 июля 1998 (24 года)
    Рост 186
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кипр 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.09.2022 Был в запасе Косово 5:1 Кипр
    24.09.2022 Был в запасе Кипр 1:0 Греция
    12.06.2022 Был в запасе Северная Ирландия 2:2 Кипр
    09.06.2022 1' -90' Греция 3:0 Кипр
    05.06.2022 1' -90' Кипр 0:0 Северная Ирландия
    02.06.2022 Был в запасе Кипр 0:2 Косово
    • Читайте нас: 
    11