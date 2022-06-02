Павлос Корреа - статистика
#44 | Защитник
|Имя
|Павлос
|Фамилия
|Корреа
|Команда
|Анортосис
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пафос
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 июля 1998 (24 года)
|Рост
|186
|Имя
|Павлос
|Фамилия
|Корреа
|Команда
|Анортосис
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пафос
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 июля 1998 (24 года)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кипр
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.09.2022
|Был в запасе
|Косово
|5:1
|Кипр
|24.09.2022
|Был в запасе
|Кипр
|1:0
|Греция
|12.06.2022
|Был в запасе
|Северная Ирландия
|2:2
|Кипр
|09.06.2022
|1' -90'
|Греция
|3:0
|Кипр
|05.06.2022
|1' -90'
|Кипр
|0:0
|Северная Ирландия
|02.06.2022
|Был в запасе
|Кипр
|0:2
|Косово