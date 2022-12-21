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    Милош Делетич - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Милош
    Фамилия Делетич
    Команда Волос
    Состав Основной
    Родной город Белград
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 октября 1993 (29 лет)
    Рост 179
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    24.02.2023 1' - 77' Волос 1:1 ПАС Ламия Греция. Суперлига, 24 тур
    12.02.2023 1' - 89' Волос 2:1 Атромитос Греция. Суперлига, 22 тур
    06.02.2023 1' - 88' Левадиакос 0:3 Волос Греция. Суперлига, 21 тур
    69'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волос 23 6 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.02.2023 1' -77' Волос (Волос) 1:1 ПАС Ламия (Ламия)
    12.02.2023 1' -89' Волос (Волос) 2:1 Атромитос (Перистери)
    06.02.2023 1' -88' Левадиакос (Левадия) 0:3 Волос (Волос)
    69'
    28.01.2023 1' -74' Волос (Волос) 2:3 Панетоликос (Агринио)
    21.01.2023 1' -90' Арис (Салоники) 3:0 Волос (Волос)
    18'
    16.01.2023 1' -90' Ионикос (Никея) 0:1 Волос (Волос)
    08.01.2023 1' -86' Волос (Волос) 0:4 Олимпиакос (Пирей)
    37'
    03.01.2023 1' -90' ОФИ (Ираклион) 0:0 Волос (Волос)
    28.12.2022 1' -90' Волос (Волос) 0:4 АЕК (Афины)
    21.12.2022 1' -90' Астерас (Триполис) 0:0 Волос (Волос)
    13.11.2022 1' -78' ПАОК (Салоники) 3:0 Волос (Волос)
    72'
    10.11.2022 1' -86' Волос (Волос) 2:1 ПАС (Яннина)
    05.11.2022 1' -68' ПАС Ламия (Ламия) 2:2 Волос (Волос)
    29.10.2022 1' -90' Волос (Волос) 1:5 Панатинаикос (Афины)
    22.10.2022 1' -73' Атромитос (Перистери) 0:2 Волос (Волос)
    40'
    15.10.2022 1' -83' Волос (Волос) 2:1 Левадиакос (Левадия)
    67'
    08.10.2022 1' -75' Панетоликос (Агринио) 2:3 Волос (Волос)
    02.10.2022 1' -70' Волос (Волос) 2:0 Арис (Салоники)
    26' 45'
    18.09.2022 1' -79' Волос (Волос) 2:0 Ионикос (Никея)
    11.09.2022 1' -78' Олимпиакос (Пирей) 1:1 Волос (Волос)
    04.09.2022 1' -90' Волос (Волос) 0:1 ОФИ (Ираклион)
    27.08.2022 1' -80' АЕК (Афины) 0:1 Волос (Волос)
    19'
    19.08.2022 1' -82' Волос (Волос) 3:3 Астерас (Триполис)
    65'
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