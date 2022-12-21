Милош Делетич - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Милош
|Фамилия
|Делетич
|Команда
|Волос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 октября 1993 (29 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Милош
|Фамилия
|Делетич
|Команда
|Волос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 октября 1993 (29 лет)
|Рост
|179
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|24.02.2023
|1' - 77'
|Волос
|1:1
|ПАС Ламия
|Греция. Суперлига, 24 тур
|12.02.2023
|1' - 89'
|Волос
|2:1
|Атромитос
|Греция. Суперлига, 22 тур
|06.02.2023
|1' - 88'
|Левадиакос
|0:3
|Волос
|Греция. Суперлига, 21 тур
|69'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волос
|23
|6
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.02.2023
|1' -77'
|Волос (Волос)
|1:1
|ПАС Ламия (Ламия)
|12.02.2023
|1' -89'
|Волос (Волос)
|2:1
|Атромитос (Перистери)
|06.02.2023
|1' -88'
|Левадиакос (Левадия)
|0:3
|Волос (Волос)
|69'
|28.01.2023
|1' -74'
|Волос (Волос)
|2:3
|Панетоликос (Агринио)
|21.01.2023
|1' -90'
|Арис (Салоники)
|3:0
|Волос (Волос)
|18'
|16.01.2023
|1' -90'
|Ионикос (Никея)
|0:1
|Волос (Волос)
|08.01.2023
|1' -86'
|Волос (Волос)
|0:4
|Олимпиакос (Пирей)
|37'
|03.01.2023
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|0:0
|Волос (Волос)
|28.12.2022
|1' -90'
|Волос (Волос)
|0:4
|АЕК (Афины)
|21.12.2022
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|0:0
|Волос (Волос)
|13.11.2022
|1' -78'
|ПАОК (Салоники)
|3:0
|Волос (Волос)
|72'
|10.11.2022
|1' -86'
|Волос (Волос)
|2:1
|ПАС (Яннина)
|05.11.2022
|1' -68'
|ПАС Ламия (Ламия)
|2:2
|Волос (Волос)
|29.10.2022
|1' -90'
|Волос (Волос)
|1:5
|Панатинаикос (Афины)
|22.10.2022
|1' -73'
|Атромитос (Перистери)
|0:2
|Волос (Волос)
|40'
|15.10.2022
|1' -83'
|Волос (Волос)
|2:1
|Левадиакос (Левадия)
|67'
|08.10.2022
|1' -75'
|Панетоликос (Агринио)
|2:3
|Волос (Волос)
|02.10.2022
|1' -70'
|Волос (Волос)
|2:0
|Арис (Салоники)
|26' 45'
|18.09.2022
|1' -79'
|Волос (Волос)
|2:0
|Ионикос (Никея)
|11.09.2022
|1' -78'
|Олимпиакос (Пирей)
|1:1
|Волос (Волос)
|04.09.2022
|1' -90'
|Волос (Волос)
|0:1
|ОФИ (Ираклион)
|27.08.2022
|1' -80'
|АЕК (Афины)
|0:1
|Волос (Волос)
|19'
|19.08.2022
|1' -82'
|Волос (Волос)
|3:3
|Астерас (Триполис)
|65'