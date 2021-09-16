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    Феде Варела - статистика

    #5 | Полузащитник
    Имя Феде
    Фамилия Варела
    Команда ЦСКА
    Состав Основной
    Родной город Буэнос-Айрес
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 апреля 1997 (25 лет)
    Рост 174
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЦСКА 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.11.2021 62' -90' Буде-Глимт (Буде) 2:0 ЦСКА (София)
    04.11.2021 Был в запасе Заря (Луганск) 2:0 ЦСКА (София)
    21.10.2021 57' -90' ЦСКА (София) 0:1 Заря (Луганск)
    30.09.2021 Был в запасе ЦСКА (София) 0:0 Буде-Глимт (Буде)
    16.09.2021 Был в запасе Рома (Рим) 5:1 ЦСКА (София)
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