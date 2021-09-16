Феде Варела - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Феде
|Фамилия
|Варела
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Основной
|Родной город
|Буэнос-Айрес
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|174
|Имя
|Феде
|Фамилия
|Варела
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Основной
|Родной город
|Буэнос-Айрес
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦСКА
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.11.2021
|62' -90'
|Буде-Глимт (Буде)
|2:0
|ЦСКА (София)
|04.11.2021
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|2:0
|ЦСКА (София)
|21.10.2021
|57' -90'
|ЦСКА (София)
|0:1
|Заря (Луганск)
|30.09.2021
|Был в запасе
|ЦСКА (София)
|0:0
|Буде-Глимт (Буде)
|16.09.2021
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|5:1
|ЦСКА (София)