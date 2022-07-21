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    Асен Дончев - статистика

    #16 | Защитник
    Имя Асен
    Фамилия Дончев
    Команда ЦСКА
    Состав Основной
    Родной город Благоевград
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 октября 2001 (21 год)
    Рост 176
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЦСКА 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2022 Был в запасе Базель (Базель) 2:0 ЦСКА (София)
    18.08.2022 Был в запасе ЦСКА (София) 1:0 Базель (Базель)
    11.08.2022 Был в запасе Сент Патрикс (Дублин) 0:2 ЦСКА (София)
    04.08.2022 1' -90' ЦСКА (София) 0:1 Сент Патрикс (Дублин)
    21.07.2022 68' -90' Македония ГП (Скопье) 0:0 ЦСКА (София)
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