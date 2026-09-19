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Болгария. Первая лига
Команды
Черно Море
Асен Дончев
Статистика
€ 450 тыс
Асен Дончев - статистика
Черно Море
22 октября 2001 (24), Благоевград
#8 | Защитник
176 см
Болгария
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Болгария. Первая лига, 10 тур
Арда
1 : 1
19.09.2026
Черно Море
1' - 81'
Болгария. Первая лига, 8 тур
Локомотив Пл
1 : 0
06.09.2026
Черно Море
1' - 90'
90'
Статистика по турнирам
Болгария. Первая лига 2026/2027
Болгария. Первая лига 2025/2026
Лига конференций 2025/2026
Болгария. Первая лига 2024/2025
Лига конференций 2024/2025
Болгария. Первая лига 2023/2024
Лига конференций 2023/2024
Лига конференций 2022/2023
Лига конференций 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Черно Море
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
Истанбул Башакшехир
4 : 0
31.07.2025
Черно Море
1' - 46'
Лига конференций, 2 раунд
Черно Море
0 : 1
24.07.2025
Истанбул Башакшехир
1' - 90'
90'
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