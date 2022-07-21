Асен Дончев - статистика
#16 | Защитник
|Имя
|Асен
|Фамилия
|Дончев
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Основной
|Родной город
|Благоевград
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 октября 2001 (21 год)
|Рост
|176
|Имя
|Асен
|Фамилия
|Дончев
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Основной
|Родной город
|Благоевград
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 октября 2001 (21 год)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦСКА
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|Был в запасе
|Базель (Базель)
|2:0
|ЦСКА (София)
|18.08.2022
|Был в запасе
|ЦСКА (София)
|1:0
|Базель (Базель)
|11.08.2022
|Был в запасе
|Сент Патрикс (Дублин)
|0:2
|ЦСКА (София)
|04.08.2022
|1' -90'
|ЦСКА (София)
|0:1
|Сент Патрикс (Дублин)
|21.07.2022
|68' -90'
|Македония ГП (Скопье)
|0:0
|ЦСКА (София)