Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Александер Шмидт - статистика

Завершил карьеру
19 января 1998 (28), Вена
#13 | Нападающий
193 см
Австрия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Блау-Вайс
25
1
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия
2 : 2
24.05.2025
Блау-Вайс
71' - 90'
78'
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Блау-Вайс
1 : 2
18.05.2025
Зальцбург
88' - 90'
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Вольфсберг
2 : 0
11.05.2025
Блау-Вайс
71' - 90'
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Блау-Вайс
0 : 1
04.05.2025
Штурм
79' - 90'
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Рапид
0 : 0
27.04.2025
Блау-Вайс
88' - 90'
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Блау-Вайс
2 : 1
23.04.2025
Рапид
68' - 90'
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Штурм
2 : 0
20.04.2025
Блау-Вайс
1' - 56'
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Блау-Вайс
1 : 2
11.04.2025
Вольфсберг
79' - 90'
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Зальцбург
2 : 1
06.04.2025
Блау-Вайс
64' - 90'
Австрия. Бундеслига, 22 тур
Блау-Вайс
4 : 1
16.03.2025
Хартберг
72' - 90'
Австрия. Бундеслига, 20 тур
Блау-Вайс
2 : 1
02.03.2025
Тироль
66' - 90'
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Блау-Вайс
1 : 3
15.02.2025
Альтах
1' - 75'
Австрия. Бундеслига, 17 тур
ЛАСК
0 : 0
09.02.2025
Блау-Вайс
66' - 90'
90'
Австрия. Бундеслига, 16 тур
Блау-Вайс
2 : 1
08.12.2024
Аустрия К
68' - 90'
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Блау-Вайс
1 : 2
24.11.2024
Грацер
1' - 46'
30'
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Блау-Вайс
2 : 0
10.11.2024
Зальцбург
1' - 75'
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Аустрия
2 : 1
03.11.2024
Блау-Вайс
70' - 90'
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Хартберг
2 : 1
26.10.2024
Блау-Вайс
55' - 90'
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Блау-Вайс
0 : 1
19.10.2024
Вольфсберг
1' - 46'
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Тироль
1 : 1
05.10.2024
Блау-Вайс
1' - 59'
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Блау-Вайс
1 : 2
28.09.2024
Штурм
63' - 90'
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Альтах
0 : 1
21.09.2024
Блау-Вайс
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Блау-Вайс
1 : 0
14.09.2024
ЛАСК
81' - 90'
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Блау-Вайс
3 : 0
25.08.2024
Рапид
71' - 90'
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Грацер
2 : 2
17.08.2024
Блау-Вайс
64' - 90'
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Зальцбург
5 : 1
10.08.2024
Блау-Вайс
64' - 90'
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Блау-Вайс
1 : 0
04.08.2024
Аустрия
70' - 90'
Главные новости
РФС думает над двумя важнейшими изменениями в Кубке России
20:50
Роналду психанул и покинул сборную Португалии
20:32
2
Тренер Португалии сделал новое пренебрежительное высказывание о Роналду
20:29
1
Григорян удивил выбором лучшего игрока РПЛ
20:11
Сафонов рассказал, как его едва не избил Кордоба
19:34
4
«Зенит» столкнулся с большими трудностями на бразильском рынке
18:37
6
Кисляк прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
18:05
3
Губерниев прокомментировал безоговорочную победу России над Ираном
17:46
1
ФотоАбаскаль возглавил новую команду в Европе
17:11
4
Орлов провел исследование, кто запустил кричалку «Зенит» – позор российского футбола»
16:59
35
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+