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    Александер Шмидт - статистика

    #23 | Нападающий
    Имя Александер
    Фамилия Шмидт
    Команда ЛАСК
    Состав Основной
    Родной город Вена
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 января 1998 (25 лет)
    Рост 193
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЛАСК 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.08.2022 80' -90' Вольфсберг (Вольфсберг) 1:5 ЛАСК (Линц)
    31.07.2022 63' -90' Аустрия (Вена) 1:1 ЛАСК (Линц)
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