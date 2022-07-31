Александер Шмидт - статистика
#23 | Нападающий
|Имя
|Александер
|Фамилия
|Шмидт
|Команда
|ЛАСК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вена
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 января 1998 (25 лет)
|Рост
|193
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Александер
|Фамилия
|Шмидт
|Команда
|ЛАСК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вена
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 января 1998 (25 лет)
|Рост
|193
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЛАСК
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.08.2022
|80' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:5
|ЛАСК (Линц)
|31.07.2022
|63' -90'
|Аустрия (Вена)
|1:1
|ЛАСК (Линц)