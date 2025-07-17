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Милош Кратохвил
Статистика
Милош Кратохвил - статистика
Завершил карьеру
26 апреля 1996 (30), Карловы Вары
#14 | Полузащитник
186 см
Чехия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Спартак Тр
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1 раунд
Хэкен
2 : 2
17.07.2025
Спартак Тр
1' - 69'
Лига Европы, 1 раунд
Спартак Тр
0 : 1
10.07.2025
Хэкен
1' - 90'
37'
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